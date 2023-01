Tragischer Arbeitsunfall in Ganderkesee: Mann wird von Walzmaschine zu Tode gedrückt

Von: Dierk Rohdenburg, Yannick Hanke

In Ganderkesee ist ein Arbeiter eines metallverarbeitenden Betriebs in eine Walzmaschine geraten. Er wurde zu Tode gedrückt. © Nord-West-Media-TV

Traurige Nachrichten aus dem Landkreis Oldenburg: In Ganderkesee ist ein Arbeiter von einer Walzmaschine zu Tode gedrückt worden. Die Polizei ermittelt.

Ganderkesee – Tragischer Arbeitsunfall am Dienstagabend, 17. Januar 2023, in einem metallverarbeitenden Betrieb an der Straße Am Rennfeuer in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg). Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 42-jähriger Maschinenführer um 20:05 Uhr in der Werkshalle in eine Wickelmaschine einer Längsteilanlage für Aluminiumbänder und wurde darin eingeklemmt. Der Mann wurde zu Tode gedrückt.

Mann in Ganderkesee gerät in Walzanlage und wird zu Tode gedrückt

Wie NonstopNews berichtet, hätten die geschockten Kollegen ihm nicht mehr helfen können. Wenig später konnte die alarmierte Feuerwehr nur noch den Leichnam des Arbeiters bergen. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt hat ebenso wie die Polizei vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Wie Nord-West-Media-TV unter Berufung auf die Polizei berichtet, wurden die Arbeitskollegen von einem Kriseninterventionsteam der Malteser betreut. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehrere Mitarbeiter mit dem Walzen von Metallen beschäftigt. Dabei geriet einer der Mitarbeiter in eine laufende Maschine. Auch das Drücken vom „Notstopp“ hätte nicht mehr geholfen.

