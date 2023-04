Augen auf beim Hundekauf: Tierheim warnt vor grausamen Welpenhandel – „Einfach nur traurig“

Von: Lia Stoike

Dreckig und krank: Mehrere Tiere wurden kürzlich aus einem Transporter gerettet und vom Tierheim Bergedorf aufgenommen. Jetzt warnen die Mitarbeiter.

Niedersachsen – Als das Tierheim Bergedorf in Ganderkesee kürzlich die Information bekam, dass ein Transporter voll mit Hundewelpen gestoppt wurde, ahnten die Mitarbeiter noch nicht, was sie erwartet. Nicht nur waren in dem Wagen Hundewelpen, sondern auch Katzen – allesamt verwahrlost. Jetzt möchte das Tierheim Tierkäufer sensibilisieren.

Hundekauf: Tierheim warnt vor grausamen Welpenhandel – Neun Welpen in Transporter gefunden

„Es hieß: Neun Welpen in einem Transporter“, so das Tierheim Bergedorf in einer Pressemitteilung. Aus neun Welpen wurden dann sechs, plus drei Junghunde und zusätzlich drei Katzen. Allesamt unterschiedlicher Rassen und verschiedenen Alters. Was die Mitarbeiter des Tierheims erschüttert, ist der Zustand der Fellnasen: dreckig, krank und „erbärmlich“ stinkend.

Dies ist nur eines der 6 Hundewelpen, dass stundenlang einem Transporter sitzen musste, bevor es gerettet und vom Tierheim Bergedorf aufgenommen wurde. © TierheimBergedorf

Tierheim-Mitarbeiter erschüttert: Welpen haben zum Teil 20 Stunden in Kot und Urin gesessen

Die Welpen saßen zum Teil 20 Stunden in ihrem eigenen Kot und Urin. „Das wünscht sich keiner, auch kein Tier“, so das Tierheim. Manche waren viel zu jung, um von der Mutter getrennt zu sein, andere zitterten vor Angst in der Box. Eines der Welpen musste aufgrund des Verdachts einer tödlichen Virusinfektion sofort zum Tierarzt gebracht werden. „Leider hat es die Maus nicht geschafft.“ Diese Geschichte ist kein Einzelfall, stellt das Tierheim Bergedorf klar. „Es gibt nur ein Wort dafür: traurig.“ Dass die Welpen ihre Mutter so früh verlassen müssen, dass sie unter unvorstellbar schlimmen Verhältnissen leben mussten, dass Menschen sich so sehr am Welpenhandel beteiligen – all das sei traurig.

Kontakt: Tierheim & Pension Bergedorf Öffnungszeiten:

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbunden Maßnahmen sind Kundenbesuche im Tierheim und in der Pension nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Telefonzeiten:

Montags bis samstags von 10:30 bis 13:30 Uhr

unter der Telefonnummer 04222 / 80 58 747 Adresse:

Tierheim & Pension Bergedorf

Am Eckerkamp 15

27777 Ganderkesee

Umso größer sei der Erfolg, den das Tierheim in puncto Welpenhandel verbuchen kann. „Wir können diese armen Seelen jetzt das bieten, was sie brauchen.“ Trotzdem appellieren die Mitarbeiter des Tierheims Bergedorf an alle. „Bitte denkt in Zukunft daran, wo ihr eure Hunde herholt.“ Beim seriösen Kauf eines Tieres sollten die Züchter besucht werden sowie die Eltern des Welpens oder der Babykatze angesehen werden dürfen.