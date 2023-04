„Keine Lust mehr“: Hündin Luna vom Herrchen bei Polizei abgegeben

Von: Marcel Prigge

Teilen

Die Hündin Luna zeigte sich anfangs noch aggressiv und ängstlich gegenüber den Tierheimmitarbeitern. Sie taute zwar auf, das Tierheim sucht trotzdem nach Menschen, die ihr eine klare Führung und ein Zuhause geben können © Tierheim und Pension Bergedorf

Die lebensfrohe Hündin Luna ist von ihrem Besitzer bei der Polizei Delmenhorst abgegeben worden. Dieser hatte keine Lust mehr auf die Doggendame. Jetzt sitzt sie im Tierheim Bergedorf in Ganderkesee und hofft auf einen Neuanfang.

Ganderkesee – „Sie wurde einfach abgegeben, weil man Zuhause keine Lust mehr auf sie hatte“. Im Tierheim Bergedorf in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) sitzt sei etwa zwei Jahren die Hündin Luna. Die Doggendame kam über die Polizei Delmenhorst zu den Tierfreunden – denn der Besitzer wollte es sich einfach machen und übergab die Hundedame kurzerhand in die Obhut der Beamten.

Bei Polizei abgegeben, weil Besitzer keine Lust mehr hatte: Hündin Luna wartet sei zwei Jahren auf neues Zuhause

„Luna ist eine 4-jährige Pocket Bully-Dame und kam 2021 über die Polizei Delmenhorst zu uns. Sie wurde dort einfach abgegeben, weil man Zuhause keine Lust mehr auf sie hatte und es sich einfach machen wollte“, berichten die Tierheim-Helfer. Es soll sich auch schnell gezeigt haben, warum dem Besitzer die Lust an der süßen Hündin verging: Sie trug einen Maulkorb und zeigte sich nicht sehr freundlich.

„Beim ersten Aufeinandertreffen mit uns zeigte sie sich sehr ängstlich und wusste nicht so recht, was gerade passiert. Auch war Luna nicht abgeneigt, uns dies durch doch ernsthaftes Schnappen zu zeigen“, erzählen sie weiter. Durch einen Zufall erfuhren die neuen Kümmerer, dass Luna in der Vergangenheit speziell abgerichtet worden sei. Dies habe einiges erklärt und man habe begonnen, an ihren Baustellen zu arbeiten.

Verspielt und kuschelbedürftig: Hündin Luna taut nach trauriger Vergangenheit im Tierheim Bergedorf auf

Es habe nicht lange gedauert, bis die Hundedame bemerkt hatte, dass die Tierfreunde nichts Böses von ihr wollten. Luna fasste Vertrauen. Jetzt sucht das Tierheim Bergedorf nach einem Herrchen, der bereit ist, Luna aufzunehmen.

Die vierjährige Doggendame Luna ist 2021 von ihrem Besitzer bei der Polizei Delmenhorst abgegeben worden. Dieser hatte nach Angaben des Tierheims Bergedorf schlicht keine Lust mehr auf die Hündin. © Tierheim und Pension Bergedorf

„Hat man sich erstmal mit Luna angefreundet, ist sie eine tolle Freundin, mit der man sehr gerne Zeit verbringt. Sie ist sehr verspielt und auch kuschelbedürftig.“ Und auch, wenn Männer es anfangs etwas schwerer hätten zu Luna durchzudringen, so habe es bisher noch jeder geschafft und am Ende ihr Vertrauen gewonnen, unterstreichen die Tierfreunde weiter.

Aus Unsicherheit schon einmal zugebissen: Vierjährige Luna braucht klare Führung und liebevolle Strenge

Luna neige jedoch auch zu großen Unsicherheiten. Ein neuer Besitzer sollte damit umzugehen wissen und auch ihre Körpersprache verstehen. „Fühlt Luna sich eingeengt oder weiß aus Unsicherheit nicht, was sie tun soll, scheut sie sich nicht zuzubeißen, was hier durchaus auch schon vorkam. Dem sollte man sich bei ihr immer bewusst sein und wissen, wie man solche Situationen mit ihr meistert und wie man ihr die Sicherheit vermitteln kann, die sie so dringend braucht.“

Fremde Menschen würden der Hündin erst einmal Angst machen. Und auch fremde Hunde seien ihr anfangs meist nicht ganz so geheuer. „Allerdings bedeutet das nicht, dass sie gleich unverträglich oder aggressiv ist“, erklären die Tierfreunde weiter. „Nach einer guten Zusammenführung durften wir schon oft erleben, wie sie mit verschiedenen Hunden spielt und tobt.“

Luna brauche entsprechend ihrer Vergangenheit eine klare Führung unter liebevoller Strenge. Falsches Training, beispielsweise mit einer Wasserpistole, seien für Luna absolut nicht förderlich. „Auch, wenn sie gewisse Baustellen hat und in bestimmten Situationen auch zum Beißen neigt, braucht sie keine Bestrafung. Grenzen und Vertrauen sind hier die Stichwörter.“

Neues Zuhause für Luna gesucht: Menschen mit Verständnis und erfahrene Hundehalter gesucht

Dementsprechend werden für Luna ausschließlich erfahrende Hundehalter gesucht, die ihr eine klare, liebevolle Führung und Sicherheit bieten können. Auch sollte Verständnis herrschen und das neue Herrchen oder Frauchen solle nicht in Panik verfallen, wenn Luna auf dem Gassigang versucht zu pöbeln oder ähnliches. „Wir suchen Menschen, die endlich bereit sind, sie nicht nur für ein paar Wochen oder Monate zu nehmen, bis es zu schwierig wird und man sich diese tolle Hündin plötzlich nicht mehr zutraut.“

Kontakt: Tierheim & Pension Bergedorf Öffnungszeiten:

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbunden Maßnahmen sind Kundenbesuche im Tierheim und in der Pension nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Telefonzeiten:

Montags bis samstags von 10:30 bis 13:30 Uhr

unter der Telefonnummer 04222 / 80 58 747 Adresse:

Tierheim & Pension Bergedorf

Am Eckerkamp 15

27777 Ganderkesee

Menschen, die sich für Luna interessieren, können beim Tierheim anrufen, um Informationen einzuholen oder eine Selbstauskunft über die Internetseite ausfüllen.

„Die Polizei ist keine Auffangstation“: Unterhaltspflicht für Tiere endet nicht im Büro der Beamten

Die Polizei Delmenhorst teilt bezüglich des Falles um die Hundedame mit, dass keine Polizeiwache ein geeigneter Ort ist, seinen Hund abzugeben. „Die Polizei ist keine Auffangstation“, sagt Pressesprecher Albert Seegers auf Nachfrage. Wenn eine Person einen Hund bei der Polizei abgebe, ende nicht die Unterhaltspflicht. Alle anfallenden Kosten übernimmt weiterhin der Halter. „Man sollte sich immer vorher überlegen, ob ich die Zeit, die Lust und das Geld für einen Hund habe, bevor ich mir einen anschaffe.“

Seit 2018 im Tierheim Bergedorf: Rex nach Beschlagnahmung seit Jahren ein Lieblingshund unter den Pflegern

Auch andere Hunde sitzen im Tierheim Bergedorf und warten auf ein neues Körbchen. Mithilfe eines Tricks wurde der Hund Shaco weggegeben – und zuvor vom Vorbesitzer geschlagen. Der Retriever-Mix fasst jedoch immer mehr Vertrauen zu Menschen. Ein ähnlich trauriges Schicksal musste Hund Rex erleben, der seit seiner Beschlagnahmung im Jahr 2018 auf ein neues Zuhause wartet. Er habe in seiner Vergangenheit nur den hauseigenen Balkon als Auslauf kennengelernt.