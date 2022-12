Diebe stehlen Maschinen im Wert von 150.000 Euro

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa

Landkreis – Einen Diebstahl von Maschinen im Wert von 150.000 Euro meldet die Polizei.

Am Freitag in der Zeit von 12:30 bis 20:45 Uhr ist es in Ganderkesee im Industriepark zu einem Einbruch in eine Lagerhalle gekommen. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf. Es wurden Werkzeug und Maschinen in einem Wert von 150.000 Euro entwendet. Hierzu wurden auch zwei in der Halle befindliche Fahrzeuge aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter Telefon 04222-94695 entgegen

Tankbetrüger in Delmenhorst

Ein Tankbetrüger wurde am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in Delmenhorst auf frischer Tat ertappt. Davon berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der 26-jährige Mann aus Bremen fuhr mit einem Kleinbus auf das Gelände einer Tankstelle im Hasporter Damm. Dort befüllte er Kanister, die sich auf der Rücksitzbank befanden.

Einem Mitarbeiter der Tankstelle kam dieses Vorgehen komisch vor, da der Tankvorgang sehr lange dauerte. Er verständigte die Polizei und sprach den Mann anschließend an.

Der 26-Jährige gab an, den getankten Kraftstoff, fast 300 Liter Diesel im Wert von ungefähr 530 Euro, nicht zahlen zu können und ein Pfand hinterlassen zu wollen.

Mitarbeiter hindert Autofahrer an der Wegfahrt

Bis zum Eintreffen der Polizei hinderte der Mitarbeiter den Mann an der Wegfahrt. Vor Ort wurde schnell festgestellt, dass die am Kleinbus angebrachten Kennzeichen für einen anderen Wagen ausgegeben waren und im Oktober 2022 in Bremen gestohlen wurden. Die für den Kleinbus ausgegebenen Kennzeichen konnten im Kofferraum gefunden werden.

Kraftstoff in unterirdische Tanks zurück gepumpt

Die entwendeten Kennzeichen wurden sichergestellt. Der 26-Jährige durfte das Tankstellengelände mit dem Kleinbus erst verlassen, nachdem der unrechtmäßig erlangte Kraftstoff zurück in die unterirdischen Tanks gepumpt wurde. Das erledigte der Fahrer eines vor Ort befindlichen Tankfahrzeugs. Gegen den 26-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Seit Anfang November 2022 ist es laut den Erkenntnissen der Polizei zu mindestens vier weiteren Taten gekommen, in denen das entwendete Kennzeichen und/oder der Kleinbus zum Einsatz kamen. Ob der 26-Jährige auch für diese Fälle verantwortlich ist und ob es darüber hinaus noch weitere Taten gibt, wird Teil der Ermittlungen sein, heißt es von den Ordnungshütern.