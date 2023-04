„Feige entsorgt“: Katzen-Hasser setzt sieben Jungtiere aus – alle tot

Von: Marcel Prigge

Die Kätzchen sind vom Tierheim Bergedorf aufgenommen worden. Eines starb bereits, der Zustand eines anderen Tieres ist kritisch. © Tierheim & Pension Bergedorf

Sieben Kätzchen sind in Delmenhorst direkt nach ihrer Geburt ausgesetzt worden. Alle starben. Das Tierheim sucht nach Hinweisen zum unbekannten Katzen-Hasser.

Ganderkesee – Geschockt waren vermutlich die Mitarbeiter des Tierheims Bergedorf in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg), als sie die sieben Kätzchen überreicht bekommen haben. Ein Unbekannter hatte sie offenbar direkt nach der Geburt in Delmenhorst in Niedersachsen ausgesetzt. Schlimme Nachrichten dann am Dienstag, 25. April 2023: Alle Tiere starben. Das Tierheim sucht jetzt nach Hinweisen zum unbekannten Aussetzer.

In Delmenhorst direkt nach der Geburt „feige entsorgt“: Tierheim Bergedorf wendet sich an Facebook-Follower

„Liebe Follower, heute ist eines der schlimmsten Dinge passiert, die in einem Tierheim Alltag passieren können.“ Das Tierheim Bergedorf in Ganderkesse wendet sich mit dieser Nachricht auf Facebook an seine Unterstützer. Denn so etwas sehen wohl auch langjährige Tierheimmitarbeiter nicht allzu häufig: Sieben kleine, frischgeborene Kätzchen sind in einem Karton vor dem Verbrauchermarkt Inkoop in Delmenhorst ausgesetzt worden – scheinbar direkt nach ihrer Geburt.

Sieben kleine Kätzchen sind direkt nach ihrer Geburt vor einem Verbrauchermarkt in Delmenhorst ausgesetzt worden. Das Tierheim sucht nach dem Unbekannten, der die Tiere hinterließ. © Tierheim & Pension Bergedorf

„Es ist eine Schande, dass solche Menschen da draußen rumlaufen“: Sieben Katzen vor Verbrauchermarkt ausgesetzt

„Die Kleinen waren noch voller Blut, die Nabelschnur hängt bei vielen noch dran und die Mutterkatze hatte offensichtlich bei einigen nicht mal die Chance sie zu putzen“, schreibt das Tierheim weiter. Mutmaßlich hätten die Kätzchen nicht einmal die erste Muttermilch kosten können. Eine Person habe die Tiere gefunden und sie zu einem Tierarzt gebracht. „Die armen Kleinen sind völlig entkräftet und unterkühlt. Es ist eine Schande, dass solche Menschen da draußen rumlaufen.“

Die Tierfreunde appellieren: Wenn man überfordert ist, könne man sich jederzeit an das Tierheim wenden. Es werde mit Rat und Tat zur Seite gestanden. „Aber nein. Die Kitten wurden einfach feige entsorgt.“

Alle Kätzchen tot: „Wir sind unfassbar traurig und nervlich alle am Ende.“

In der Nacht zu Dienstag, 25. April 2023, dann die nächste schlimme Nachricht. Eines der Kätzchen ist in der Nacht gestorben. Ein weiteres liegt im Sterben. Im Tagesverlauf dann die Gewissheit: Keines der Kitten hat es geschafft. „Die Diagnose des Tierarztes war erschütternd, ein Zusammenspiel aus Katzenseuche, daraus resultierender Austrocknung und natürlich die Unterkühlung, die bei vielen der Kleinen zu einer schweren Lungenentzündung geführt hat.“

Es sei ein Teufelskreislauf aus „trinken und essen müssen“ und „nicht trinken und essen können“ gewesen. „Wir sind unfassbar traurig und nervlich alle am Ende.“ Mit einem Muttertier hätten die Katzen eine bessere Chance gehabt, sind sich die Mitarbeiter sicher.

Tierheim Bergedorf sucht nach unbekannten Aussetzer: „Wir freuen uns über jeden Hinweis“

Jetzt sucht das Tierheim nach Hinweisen zu dem Aussetzer: „Bitte alle aus Delmenhorst da draußen! Wenn ihr was Verdächtiges gesehen habt, meldet euch bei uns oder der Polizei! Gerne auch vertraulich. Hat einer eurer Bekannten eine tragende Katze, die plötzlich doch keine Kitten hat? Wir freuen uns über jeden Hinweis, dass solche Leute nicht ungestraft davon kommen.“ Auch beim Veterinäramt in Delmenhorst solle sich gemeldet werden.