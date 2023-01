Stark betrunkener Autofahrer verletzt Radfahrerin

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Landkreis – Ein stark alkoholisierter Mann hat am Montag um 13.45 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Stedinger Landstraße verursacht und dabei eine Radfahrerin verletzt.

Der 59-jährige Mann aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit einem VW die Stedinger Landstraße in Richtung Lemwerder. Er fiel dabei durch eine unsichere Fahrweise auf. In der Linkskurve in Höhe des Neuendeeler Wegs kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Radfahrstreifen. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einer 23-Jährigen aus Lemwerder, die mit einem Fahrrad in Richtung Delmenhorst unterwegs war. Die junge Frau war nach dem Zusammenstoß ansprechbar und wurde zunächst von mehreren Ersthelfern versorgt. Ihre Behandlung wurde anschließend von einem Notarzt übernommen, ehe sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Ihre Verletzungen galten als leicht.

Der 59-jährige Verursacher roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ein und beschlagnahmte den Führerschein. Die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt war erforderlich.