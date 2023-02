Sperrmüll auf Feldweg entsorgt

Jede Menge Sperrmüll wurde in Ganderkesee auf einem Weg entsorgt. © Polizei

Ganderkesee – Eine Lautsprecherbox, ein Lattenrost, jede Menge Farbeimer und Hausmüll- in der Zeit von Mittwoch, 22. Februar, bis Freitag, 24. Februar, wurde an der Wiggersloher Straße in Ganderkesee eine größere Menge Sperrmüll illegal entsorgt.

Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass der Müll mit einem Anhänger oder einem größeren Fahrzeug transportiert wurde.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Verursacher. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.