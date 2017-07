SPD-Senioren fordern mehr Geld für Pflege

Diskussion mit Susanne Mittag

+ Die SPD-Senioren diskutierten an der Kaffeetafel über die Bezahlung für Pflegeberufe. - Foto: SPD

Ganderkesee - Der Vorsitzende der SPD-Senioren im Landkreis Oldenburg, Hermann Bokelmann aus Harpstedt, fordert mehr Geld für Pflegefachkräfte. Eine „bessere Bezahlung, um fehlende Nachwuchskräfte zu gewinnen, wurde nicht erreicht“, betonte er am Montag während eines Treffens mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag in der Gaststätte „Oldenburger Hof“ in Ganderkesee.