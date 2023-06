Siebte Auflage der „Highland Games“ – Am Falkensteinsee fliegen Baumstämme

Beim Wettkampf „Tire Flip“ bei den Highland Games müssen 80 Kilogramm schwere Autoreifen schnellstmöglich fünfmal gewendet werden. © higland-games

Zehn Wettkampfdisziplinen, ein Mittelaltermarkt und Kinderspiele erwarten die Besucher bei den siebten „Highland-Games“ am Falkensteinsee in Ganderkesee-Habbrügge.

Ganderkesee – Fliegende Baumstämme, 100 Kilogramm schwere Betonkugeln und Treckerreifen, die so schnell wie möglich gewendet werden müssen: All das bekommen die Zuschauer der anstehenden „Highland-Games“ am Camping- und Ferienpark Falkensteinsee in Ganderkesee-Habbrügge von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, zu sehen.

Der ausrichtende Verein „Highland-Games Bremen“ erwarte viele Zuschauer. Im vergangenen Jahr seien es knapp 3000 gewesen – Rekord, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. 2022 wurde der Wettkampf, der in diesem Jahr in seine siebte Auflage geht, erstmals am Falkensteinsee ausgetragen. Dies sei mit Blick auf die Besucherzahlen der richtige Schritt gewesen. Zuvor ging das Event auf dem Märchencampingplatz am Steller See über die Bühne. „Mit einer ähnlichen Besucherzahl, wie 2022 rechnen wir auch diesmal“, sagt Vereinsvorsitzender Heiko Matz.

Campingplatzbetreiber wünschten sich Veranstaltung über das gesamte Wochenende

Eine Neuerung wird es geben, denn erstmals erstreckt sich die Veranstaltung über das gesamte Wochenende. Das sei ein Wunsch der Campingplatzbetreiber Rieke Meiners und Rik Geiger gewesen. Auch aus den Kreisen der teilnehmenden Händler sei der Wunsch nach einem mehrtägigen Event lauter geworden.

Somit starten die siebten „Highland-Games“ bereits am Freitag um 18 Uhr mit einem öffentlichen Training für Interessierte und einem gemütlichen Beisammensein. Der Haupttag ist Samstag. Dort geht es mit den Wettkämpfen los. Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung mit dem Einmarsch der teilnehmenden Clans, wie sich die Zweierteams nennen, unter musikalischer Begleitung der „Hamburg Caledonian Pipes & Drums“.

Sebastian Notbom, zweiter Vorsitzender des Vereins „Highland-Games Bremen“, sagt dazu: „Der Einmarsch mit der rund 20-köpfigen Dudelsackband ist schon ein Highlight und erzeugt bei Teilnehmern und Zuschauern gleichermaßen Gänsehaut.“

Nach dem Einmarsch und der Begrüßung starten die Wettkämpfe für die 49 angemeldeten Teams (Stand: 9. Juni). In zehn Disziplinen mit Namen wie „Tossing the Caber“, „Whight for High“, „Atlas Stones“ oder „Tire Flip“ gehen die Athleten an den Start.

Baumstämme werfen und Betonkugeln heben

Beim „Tossing the Caber“ – auch Baumstammschubsen genannt – muss ein rund 3,5 Meter hoher Baumstamm so geworfen werden, dass er sich einmal um die eigene Achse dreht und möglichst parallel zu einer am Boden gezogenen Linie liegenbleibt.

Ein 80 Kilogramm schwerer Treckerreifen muss beim „Tire Flip“ schnellstmöglich fünfmal gewendet werden, während bei den „Atlas Stones“ bis zu 100 Kilo schwere Betonkugeln auf einen rund ein Meter hohen Baumstamm abgelegt werden müssen. „Hier kommen viele Frauen und Männer spätestens bei der letzten Kugel an ihre Grenzen. Das Zuschauerinteresse ist hierbei besonders groß und entsprechend gut ist die Stimmung, wenn auch die letzte Kugel geschafft wurde“, schreibt der Verein weiter.

Nach den Wettkämpfen werden im Rahmen der Siegerehrung alle Clans geehrt und neben den besten Teams werden auch der beste Highlander und die beste Highlanderin gekürt, „denn auch reine Frauen- oder Mixed-Clans gehen an den Start“, heißt es.

„Kinder-Games“ für die jüngeren Besucher

Das Rahmenprogramm besteht unter anderem aus einem Mittelaltermarkt mit Unterhaltungsangeboten. Die jüngeren Besucher können sich bei den „Kinder-Games“ versuchen.

Am Samstagabend tritt beim Abschlussfest die Band „DeadMotherfroggers“ aus Bad Bentheim auf. Sie sei vor allem für die Metal- und Rockcover bekannt. Am Sonntag endet das Wochenende ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen, zu dem die Händler und Lagerer erneut ihre Zelte öffnen werden, um zum Beispiel handgemachte Artikel und Leckereien anzubieten.

Der Eintritt für Besucher der „Highland-Games“ ist im Tagespreis vom Campingplatz enthalten und beträgt für Kinder zwischen vier und 13 Jahren drei Euro und für Erwachsene 4,50 Euro.