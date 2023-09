Senioren um sämtliche Wertsachen betrogen: Nachbarn erkennen einen mutmaßlichen Täter

+ © dpa Polizei im Einsatz. © dpa

Ganderkesee – Ein 89-jähriger Mann aus Ganderkesee ist nach Angaben der Polizei am Mittwoch Opfer eines Betrugs durch falsche Polizeibeamte geworden, bei dem er Wertsachen im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags (laut Polizei 30.000 bis 50.000 Euro) verloren hat. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige vernommen und sucht nach weiteren Beteiligten.

Die Ordnungshüter waren am Mittwochabend von aufmerksamen Nachbarn des 89-Jährigen informiert worden. Diese berichteten, dass sie mitbekommen hätten, dass das Telefon des Seniors beinahe den gesamten Tag über geklingelt habe. Am frühen Abend sei dann ein mit drei Männern besetztes Fahrzeug vor dem Haus vorgefahren. Zwei Männer hätten aus der Garage mehrere Gegenstände geholt. Dann sei das Fahrzeug wieder verschwunden.

Der 89-Jährige gab gegenüber den Polizeibeamten an, bereits seit mehreren Tagen von Personen, die sich als Polizeibeamte ausgegeben hätten, angerufen worden zu sein. Auf deren Anweisung habe er seine gesamten Wertsachen in die Garage gebracht.

Nachbarn erkannten mutmaßlichen Täter

Die Nachbarn hatten offensichtlich den Wagen und einen mutmaßlichen Täter erkannt. Sie riefen den Mann, einen 22-jährigen Delmenhorster, an, woraufhin er alleine in dem Wagen zum Tatort zurückkehrte und von der Polizei empfangen wurde. Im Rahmen der Ermittlungen konnte zudem gegen einen 23-jährigen Ganderkeseer ein Tatverdacht ausgesprochen werden.

Der Delmenhorster willigte nach Angaben der Polizei in eine Durchsuchung seiner Wohnung ein. Darüber hinaus wurde die Wohnung des Ganderkeseers durchsucht. Es fanden sich jedoch an beiden Orten keine Gegenstände des 89-Jährigen.

Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Mittäter dauern aktuell noch an, so die Polizei. Der 89-Jährige sei in die Obhut von Angehörigen gegeben worden.