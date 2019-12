39-Jähriger bedroht seine Mitbewohnerin - dann rückt das SEK an

Zu dem Einsatz in Ganderkesee-Heide rückte das SEK an.

Ein SEK-Einsatz in Ganderkesee-Heide (Landkreis Oldenburg) nahm ein dramatisches Ende. Ein 39-Jähriger bedrohte seine Mitbewohnerin - dann war er tot.

Mann bedroht in Ganderkesee-Heide seine Mitbewohnerin

Polizei zieht SEK hinzu

SEK findet Mann leblos in Haus auf

Heide – Eine dramatische Auseinandersetzung in Heide (Gemeinde Ganderkesee) endete am Donnerstagmorgen tragisch und mit dem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei.

Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Delmenhorst auf Anfrage mitteilt, hatte ein 39-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Ganderkesee-Heide seine 57 Jahre alte Mitbewohnerin mit einer Waffe bedroht. Dieser war es gegen 1.15 Uhr noch gelungen, die Polizei zu verständigen.

SEK greift in Ganderkesee-Heide zu

Da die Einsatzkräfte aus Delmenhorst die Lage vor Ort in Ganderkesee-Heide als schwerwiegend einschätzten, riefen sie über die Leitstelle das SEK zu Hilfe. Dieses kam um kurz vor 5 Uhr am Einsatzort an.

Der Zugriff des SEK erfolgte kurz nach 6 Uhr. Dafür zündeten die Polizisten zunächst eine pyrotechnische Ablenkung und drangen in das Gebäude ein. Die Beamten konnten den 39-Jährigen nur noch leblos vorfinden, so die Sprecherin: Er hatte sich offenbar das Leben genommen. Die Frau hingegen sei „wohlauf“ gewesen. Da es sich um einen Suizid handele, seien die Ermittlungen der Polizei soweit abgeschlossen.

