Sehenswertes auf 230 Kilometern

Ganderkesee/Hude/Lemwerder/Berne – Aus vier mach eins: Die „Kleeblattroute“ unter dem Motto „Vier auf dem Rad“ verbindet die Gemeinden Ganderkesee, Hude, Lemwerder und Berne. Am Montagnachmittag haben sich die Bürgermeister der Kommunen, zusammen mit rund 20 „ihrer“ jeweiligen Gästeführer, am Rathaus der Ganterstadt auf die Sättel ihrer Drahtesel geschwungen, um für die Erlebnisstrecke zu werben. Seit 2008 besteht die Kooperation zwischen den vier „Glücksbringern.“

„Es ist immer wieder der Wunsch von Radfahrern geäußert worden, die Routen zu beschildern“, hatte Ganderkesees Rathauschefin Alice Gerken vorab gesagt. Da im Landkreis Oldenburg gegenwärtig ohnehin das Radwegeleitsystem erneuert werde, habe sich die Gelegenheit eben dafür geboten: An den entsprechenden Wegweisern werden nun 12,5 mal 12,5 Zentimeter große Einschübe mit einem Kleeblatt-Logo angebracht. Jede Kommune ist durch eine andere Farbe zu erkennen: Blau für Ganderkesee und Türkis für Hude, Lemwerder ist durch Grün gekennzeichnet sowie Berne durch Rot, erläuterte Holger Lebedinzew (Hude).

In ihren Gemeinden werden die Radwege zwar nicht neu ausgeschildert, ergänzten Regina Neuke (Lemwerder) und Hartmut Schierenstedt (Berne), doch fänden sich die farbigen Kennzeichnungen demnächst auch dort an den Radwegweisern wieder. Im Zuge der Neu-Ausschilderung haben die Gemeinden die Streckenführungen überprüft und angepasst. Auf Huder Seite sind daher nun die Kirche St. Dionysius auf dem Holler Sandberg und das Holler Siel mit dabei. Die Ganderkeseer Route verläuft jetzt auch durch das Delmetal und entlang des Segelflugplatzes auf der „Großen Höhe“. Die Strecken führen darüber hinaus an örtlichen Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten vorbei. Da es sich nicht um eine Rundstrecke im klassischen Sinne handelt, können Interessierte an jedem beliebigen Punkt beginnen, so Gerken. Und weil nicht nur an Tagestouristen gedacht wurde, finden sich auch Übernachtungsmöglichkeiten wieder. Denn aufgrund der Länge – Lemwerder hat mit 45,9 Kilometer die kürzeste, Hude mit 76 Kilometer die längste Strecke vorzuweisen – seien diese vielleicht nicht von jedem Radler an einem Tag zu bewältigen. Ganderkesee hat 52,5 Kilometer ausgewiesen, Berne 54,2 Kilometer. „Die Kleeblattroute macht glücklich“, befand Gerken abschließend. Nach einer kleinen Stärkung machten sich Bürgermeister und Gästeführer auf den Weg in Richtung Hude. Den ersten Abschnitt hatte Gästeführerin Elisabeth Kühling ausgearbeitet, den zweiten Teil ihre Huder Kollegin Edith Buskohl. Am Ende der 21 Kilometer langen Etappe stand eine Einkehr im Nordenholzer Hof an. fra