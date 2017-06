Schwere Verletzungen: 58-Jähriger übersieht Auto beim Radfahren

Ganderkesee - Ein 58 Jahre alter Rennradfahrer ist am Montag in Ganderkesee schwer verletzt worden. Der Mann übersah beim Überqueren der Harmenhauser Straße ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen.

Gegen 17.45 Uhr war der Radsportler auf dem Weg in Richtung Bookholzberg, berichtet die Polizei am Dienstag. Die 26 Jahre alte Frau am Steuer der beteiligten Autos konnte nicht mehr abbremsen, als der Mann auf die Straße fuhr.

Der 58-Jährige musste mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro.

ml

