Schüler werden früher getrennt

Ganderkeseer Oberschulen ändern ihr Konzept wegen sinkender Anmeldezahlen

+ Die Rektoren Manfred Gliese (links) und Jan-Michael Braun verkündeten gemeinsam mit Fachdienstleiterin Sieglinde Jahn die Veränderungen. - Foto: Gemeinde/Gruhn

Ganderkesee - Wegen sinkender Schüler-Anmeldungen stehen sechs Jahre nach Einführung der Oberschulen in der Gemeinde Ganderkesee strukturelle Änderungen bevor. Die Einrichtungen in Ganderkesee und Bookholzberg (Schule an der Ellerbäke) werden künftig in unterschiedlicher Ausprägung wieder früher in Haupt- und Realschulklassen differenzieren, teilte die Kommune mit. Sieglinde Jahn, Fachdienstleiterin Schulen im Rathaus, sprach von einer „teilweise fehlenden Akzeptanz bei den Eltern“ für die derzeitige Ausrichtung.