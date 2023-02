Betrunkener Autofahrer läuft an der Autobahn Polizeibeamten in die Arme

Von: Dierk Rohdenburg

Polizeibeamten haben am Sonntag in der Frühe auf der Rastanlage Hasbruch bei Ganderkesee einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der in seinen Wagen steigen wollte.

Gegen 7.30 Uhr hatten die Polizisten dort einen offenkundig betrunkenen Fußgänger aus Emden angetroffen und ihn angesprochen. Obwohl er alkoholbedingte Ausfallerscheinungen gezeigt und den Konsum von Alkohol auch eingeräumt habe, habe der 24-Jährige mit seinem Auto seinen Weg in Fahrtrichtung Bremen fortsetzen wollen, teilte die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mit. Die Beamten boten dem Mann einen Atemalkoholtest an, der einen Wert von 1,09 Promille anzeigte. Daraufhin nahmen die Beamten dem Betrunkenen seine Autoschlüssel ab und gaben sie ihm erst zurück, nachdem er wieder verkehrstüchtig war.

Weil ein 62-Jähriger in der Gemeinde Dötlingen mit seinem BMW gegen einen Baum prallte, löste das Fahrzeug selbsttätig einen Notruf aus. Am Samstag gegen 13.40 Uhr befuhr der 62-Jährige aus Lohne mit seinem BMW den Stedinger Weg in Dötlingen. Im Bereich einer Kurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Über das Fahrzeug wurde automatisch ein Notruf abgesetzt. Glücklicherweise war der 62-Jährige lediglich leicht verletzt worden. Er wurde dennoch vorsorglich durch eine Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der BMW war jedoch so beschädigt, dass er nicht weiter fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeimeldungen vom Wochenende:

Am Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen gegen 0.45 Uhr einen 22-jährigen Bremer in seiner Mercedes E-Klasse auf der Visbeker Straße in Wildeshausen. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol (0,48 Promille) stand. Zudem ergab sich der Verdacht auf eine Beeinflussung durch weitere Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest bestätigte das und zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm wurde durch einen Arzt Blut entnommen und zunächst die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag wurde der Polizei Delmenhorst um 6.08 Uhr durch einen Zeugen der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der Stedinger Straße gemeldet. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung der 35 Jahre alten Fahrerin aus Bremen stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,84 Promille fest. Daher erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.