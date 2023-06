Sattelzug kippt um: Hühner notgeschlachtet

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

In dem umgekippten Transporter befanden sich 5.888 Hühner. © Nonstop-News

Ganderkesee – Ein Hühnertransporter ist am Samstag gegen 5.13 Uhr in Ganderkesee umgekippt. Zahlreiche Tiere mussten notgeschlachtet werden.

Ein 55-Jähriger war gegen 5.13 Uhr auf der Kanalstraße in Bookholzberg (Gemeinde Ganderkesee) unterwegs. Im Kurvenbereich geriet das Fahrzeug mit einer Achse in den Graben, wodurch die Berme einsackte und das Fahrzeug auf die rechte Seite kippte. Der Fahrer wurde dadurch im Fahrzeug eingeklemmt und verletzte sich leicht.

Bei dem Laster handelte es sich um einen Lebendviehtransport mit 5.888 Hühnern. Ein Bereitschaftstierarzt wurde verständigt, um die verletzten Tiere in Augenschein zu nehmen. Zahlreiche Tiere wurden notgeschlachtet. Die Schadenshöhe steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest.

Weiterer Lastwagen umgekippt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 17. Juni, gegen 5 Uhr auf der Autobahn 28 in der Gemeinde Hude ist hoher Sachschaden entstanden. Für die Bergung des Sattelzuges musste die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten gesperrt werden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 44-jähriger Mann aus Litauen die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten kam er mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte beim Gegenlenken mit diesem um. Der Sattelzug kam auf der linken Seite liegend auf dem Hauptfahrstreifen und Seitenstreifen zum Stehen. Der 44-Jährige konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Durch den Unfall wurde der Tank des Sattelzuges beschädigt, sodass Kraftstoff auf die Fahrbahn und in die Berme gelangte. Für die Eindämmung der auslaufenden Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Falkenburg alarmiert.

An dem Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von 65.000 Euro. Zunächst wurde der Hauptfahrstreifen durch die Autobahnmeisterei Oldenburg gesperrt. Für die aufwendige Bergung wurde ab 8:15 Uhr die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg an der Anschlussstelle Hude gesperrt.