20 000 Bücher warten am „Gantertach“ auf Abnehmer

Von: Gero Franitza

Teilen

Freuen sich auf den „Gantertach“ am 6. November: Matthias Fleischer, Präsident des Clubs (l.) , und Pressesprecher Rolf Schütze vor einem Teil der Bücher. © fra

Ganderkesee – Meterhoch stapeln sich die Bücherkisten des Rotary Clubs Ganderkesee in der Halle des örtlichen Stahlhandels Starofit: Mehr als 20 000 Werke warten hier, fein säuberlich sortiert, auf den „Gantertach“ am 6. November: Im Rahmen des Aktionstags veranstaltet der Serviceclub seinen nächsten großen Büchermarkt. Der hat schon Tradition, wie Matthias Fleischer, Präsident des Clubs, und Pressesprecher Rolf Schütze berichten:

Seit 2011 richten die Mitglieder diese Veranstaltung aus. Die Einnahmen kommen seitdem sozialen Projekten zugute, etwa den Ganderkeseer Schulen im Rahmen des Projekts „Schüler helfen Schülern“. Im vergangenen Jahr haben die Rotarier rund 7 000 Bücher verkauft. „Es ist unser größtes Projekt und so was wie ein Leuchtturm für uns“, sagt Fleischer.

Der Büchermarkt habe sich in der Region zwischen Bremen und Oldenburg schon längst etabliert und sei vor allem durch Mundpropaganda immer bekannter geworden, erläutert Schütze. Und das liege nicht nur an dem niedrigen Einheitspreis pro Buch, sondern auch an der breiten Auswahl quer durch alle Sparten. „Von der Fibel bis zum Lexikon“ finde sich hier alles – antiquarische Werke ebenso wie aktuelle, bereits gelesene als auch noch neu verpackte Bände, sagt Schütze. In den vergangenen Jahren hätten sich Bücherfreunde nicht umsonst schon vor der Eröffnung am Eingang eingefunden und eine lange Schlange gebildet, so der Rotarier weiter. Alle Bücher, die am „Gantertach“ in den Verkauf gehen, sind buchstäblich handverlesen, ergänzt Fleischer: In mehreren, langen Abenden haben die Mitglieder des Clubs jedes einzelne überprüft, unansehnliche aussortiert. In dem einen oder anderen, merkt Schütze humorvoll an, hätten sich noch Geschenkkarten zu Weihnachten oder einem Geburtstag befunden.

Jedes Buch kostet einen Euro

Doch ganz gleich, was sich die Interessenten aussuchten, der Preis ist damals wie heute immer der gleiche: „Jedes Buch kostet nur einen Euro, das ist ein super Preis“, preist Schütze die Aktion an. „Wir haben diskutiert, ob wir erhöhen sollen“, erzählt er, „doch das bedeutet, dass wir hätten werten müssen. „Aber wir wollten das alte Erfolgsrezept beibehalten.“ Gleiches gelte auch für antiquarische oder seltene Bücher, die für Sammler einen deutlich höheren Wert haben können. Diese auszusortieren und gegebenenfalls separat anzubieten, mache nicht nur viel Aufwand. Auch sei dann nicht immer klar, ob der aufgerufene Preis erzielt werde. Und das sei ja letztlich der Hintergrund der Aktion: Jetzt Geld für den guten Zweck zu sammeln und an die Empfänger – wie etwa die Schüler – weiterzugeben.

Neben den Rotariern und deren Familienmitgliedern werden auch Schüler aus Ganderkesee am Verkaufstag mithelfen. Abgesehen von den Büchern bietet der Club zusätzlich Kaffee und Kuchen an, so Schütze abschließend – und somit eine Gelegenheit, dass die Bücherfreunde auch untereinander ins Gespräch kommen können.

Wann und wo? Rotary Büchermarkt am „Gantertach“, Sonntag, 6. November, von 10 bis 16 Uhr in der Großraumhalle der Firma Starofit, Güterstraße 3 in Ganderkesee.