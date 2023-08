Rock’n’Roll-Festival in Ganderkesee mit Fallschirmshow, acht Bands und Oldtimer

Von: Marten Vorwerk

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Festival geben im Oldtimer sitzend Susanne Hesse-Neugebauer (l.) und Dörthe Dreher sowie stehend Lars Langhans, Tanja Bruchhäuser und Manfred Neugebauer (v.l.). © vorwerk

Das zweitägige Rock’n’Roll-Festival auf dem Flugplatz Ganderkesee am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August, bietet nicht nur Musik. Die Veranstalter haben acht Bands eingeladen

Ganderkesee – „Jetzt geht es von der warmen in die heiße Phase der Vorbereitung“, sagt Manfred Neugebauer. Er ist Eventmanager beim Flugplatz Ganderkesee und sprüht vor Vorfreude auf das zweite Rock’n’Roll-Festival auf dem Gelände des Flugplatzes an der Otto-Lilienthal-Straße nach 2018. Am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August, bietet das Gelände jeweils ab 11 Uhr alles rundum Rock, Oldtimer, Motorräder, Flugzeuge und Accessoires aus der Zeit der 1950er- und 1960er-Jahre. „Von der Idee des zweiten Festivals bis heute ist etwa ein Jahr vergangen und ich denke, wir haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Wir sind überzeugt, dass das schön wird“, betont Neugebauer bei einem Pressegespräch in der Halle des Flugplatzes.

Dort stellte er mit den weiteren Mitorganisatoren Tanja Bruchhäuser, Dörthe Dreher und Susanne Hesse-Neugebauer vor, was für die zwei Tage geplant ist. Mit dabei war auch Lars Langhans, dessen Firma „GP KFZ“ einer der 30 Sponsoren der Veranstaltung ist.

Rundflüge in der Antonow An-2 werden sind beim Festival im Angebot. © flugplatz

„Allen voran soll es um Musik gehen“, erklärt Neugebauer. Acht Bands werden Konzerte geben. Die Musikgruppe „Querbeat“ wird wie „The Swamp Shakers“ zweimal auftreten. „,Querbeat‘ ist sozusagen unsere Hausband“, sagt Neugebauer. Der Sänger Rigk Sauer ist der Bruder des Flugplatz-Geschäftsführers Ralf Sauer. Die wird am Samstag um 11.30 Uhr nach der Vorstellung erster Oldtimer, sogenannter „Classic Motors“, das Festival eröffnen und am Sonntag um 16 Uhr beenden.

Präsentation der Oldtimer einer der Höhepunkte

Zwischendurch wird Rock- und Oldtimerfans jede Menge geboten. Einer der Höhepunkte wird laut Organisationsteam am Samstag um 19 Uhr die Ausfahrt und Präsentation der Fahrzeuge aus den 1950er- und 1960er-Jahren auf der Start- und Landebahn sein. „Etwa eine Stunde werden die Fahrzeuge auf der Bahn cruisen. Wir werden dort das Licht einschalten. Das gibt eine sehr schöne Kulisse“, weiß Neugebauer.

An beiden Tagen können Besucher mit dem historischen Flugzeug „Antonow An-2“ Rundflüge buchen. Diese kosten etwa 70 Euro. Zudem werden Rundflüge mit der in den 1930er-Jahren gebauten „Boeing Stearman“ angeboten. „Besonders“ wird es laut Neugebauer auch, wenn am Samstag neun Fallschirmspringer aus der „Antonow An-2“ herausspringen. „Sie werden aus etwa 1 000 Metern Höhe eine Fallschirmshow vorführen“, so Neugebauer.

Festival als „überregionales Event“

Am Sonntag geht es um 11 Uhr wieder los mit einer Vorstellung der „Classic Motors“. Danach treten „Elvis and the Sweet Spirits“, „The Swamp Shakers“ und „The Micci‘s“ auf. „Auf ,The Micci´s‘ sind wir sehr gespannt. Sie werden nicht Rock, sondern Schlager aus den 1950er- und 1960er-Jahren spielen“, blickt Neugebauer voraus. Der Headliner der Konzertreihe, die Band „Firebirds“ aus Leipzig, tritt schon am Samstag um etwa 21 Uhr auf.

Ansonsten werden Vintage-Mode und Accessoires an Ständen ausgestellt. Besucher können sich an Flipper-Automaten aus der Zeit von vor etwa 70 Jahren versuchen, so Neugebauer. „Das Festival soll keine örtliche, sondern eine überregionale Veranstaltung sein“, sagt er. Aussteller aus Hamburg oder Celle werden zum Beispiel vor Ort sein. Die Band „The Swamp Shakers“ nimmt eine 2400-Kilometer-Reise aus Lettland auf sich, um dabei zu sein. „Ein großer Dank von uns geht an die Sponsoren. Wir sind begeistert, dass sich so viele diesem Thema angeschlossen haben und uns unterstützen“, freut sich Neugebauer.

Besucher oder Aussteller, die eine Übernachtungsmöglichkeit zwischen den beiden Fest-Tagen suchen, bekommen auf dem Campingplatz Falkensteinsee in Ganderkesee einen Rabatt von zehn Prozent. Das gesamte Programm des Rock’n’Roll-Festivals ist im Internet unter www.rocknroll-festival.de zu finden. Tickets gibt es unter www.tickets.rocknroll.festival.de im Vorverkauf oder an der Tageskasse. Für beide Tage kostet der Eintritt 48 Euro (nur für Samstag 38 und nur für Sonntag 15 Euro).