200 Menschen stehen auf der Warteliste für Deutschkurse

RegioVHS in Ganderkesee stößt an Grenzen

Ganderkesee - Klassiker wie Sprachkurse, Evergreens wie Kochen und Fotografie, aber auch erst einmal skurril klingende Angebote wie „Tierkommunikation für Anfänger“ hat die regioVHS in ihrem druckfrischen Frühjahrsprogramm zu bieten. „Nehmen Sie unsere Angebote wahr, und gehen Sie los zu neuen Ufern, auf anderen Wegen oder zu erweiterten Horizonten!“, heißt es vom regioVHS-Leiter Dr. Jens Kohne im Grußwort zum neuen Programmheft. Es ist an den bekannten Auslageorten wie Supermärkten und Banken zu finden.

Einen großen Stellenwert nehmen mittlerweile die Integrationskurse ein. Derzeit seien etwa 160 Teilnehmer hier aktiv, Tendenz steigend. Ab Mitte Januar werden sich insgesamt sechs Deutsch-Dozenten um die neuen Herausforderungen kümmern. Acht Vollzeitkurse werden bald parallel laufen, auch drei Alphabetisierungskurse stehen im Plan. „Ziel ist die Förderung der Integration von Migranten im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengleichheit. Gute Deutschkenntnisse und Kenntnisse des Rechts- und Gesellschaftssystems sind ein unabdingbares Instrument, dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe und Chancengleichheit näher zu kommen“, heißt es in der Heft-Beschreibung zum Integrationskurs.

Kohne lobte den Fleiß der Kursteilnehmer. Er habe noch nie so viele motivierte Menschen gesehen, betonte der regioVHS-Leiter. Allerdings seien die Kapazitäten begrenzt, langsam stoße man an Grenzen. So würden derzeit etwa 200 Menschen in Ganderkesee und Hude auf einer Warteliste für die Deutschkurse stehen.

Während die Deutsch-Kurse einem Allzeithoch entgegenstreben, finden sich natürlich auch Italienisch, Spanisch, Englisch und Französisch im VHS-Angebot wieder. Wer es ausgefallener mag, kann einen Kurs in Arabisch oder Schwedisch in Angriff nehmen.

Das Angebot besteht aber nicht nur aus Sprachen, sondern die knapp 450 Kurse besetzen ein breites Spektrum. Von Kultur über Gleichstellung bis Gesundheit. Ein Drittel der Kurse sei komplett neu, berichtet Kohne. Die Verantwortlichen koppeln Kurse auch an bestimmte Ereignisse. So gibt es beispielsweise passend zum „Tag der gewaltfreien Erziehung“ am 30. April den Kurs „Ich will aber nicht immer so, wie du willst, Mama“ in Ganderkesee. Das Angebot richtet sich an Eltern/Großeltern und Kinder ab acht Jahre. „Eltern und Kinder scheinen verschiedene Sprachen zu sprechenund; schon gibt es wieder Streit um die ewig gleichen Dinge. Wie können wir Verständigung wieder leicht machen?“, heißt es im Programmheft.

Natürlich finden sich auch etliche Kulturangebote im Frühjahrsprogramm. Passend zum Reformationsjubiläumsjahr gibt es beispielsweise am 18. Mai in Ganderkesee den Kabarettabend „Luther war ein Blogger“. „500 Jahre vor der Erfindung von Facebook postete er seine Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Dieses Kabarettprogramm ist auch für Katholiken ein Heidenspaß“, lautet es in der Ankündigung im Programmheft.

Weitere Informationen zum Angebot und den Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte auf der Internetseite der Volkshochschule unter

www.regio-vhs.de

