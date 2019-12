Regionales Umweltzentrum Hollen wächst

Ganderkesee – Die Geschäftsführung des Umweltzentrums Hollen (RUZ) hat am Donnerstag zur Jahrespressekonferenz ins Vereinsheim nach Ganderkesee eingeladen und die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr bekannt gegeben. Außerdem teilte die Leiterin und Geschäftsführerin Marina Becker-Kückens mit, dass das „Akademiehaus“ dem RUZ auf Erbpachtbasis übergeben wird.

„Die Zahlen sind in diesem Jahr rekordverdächtig“, sagte die Vereins-Verantwortliche über die Menge an Veranstaltungen in 2019. Insgesamt gab es 911 Veranstaltungen des RUZ in eben so vielen Schulklassen aus Hollen und Huntlosen – so viele wie noch nie. Besonders das Engagement an Bildungseinrichtungen konnte ausgebaut werden. Dort sieht die Vorsitzende auch den Ansatz des Vereins. „Nicht Kindergärten, sondern Schulen sind unsere Zielgruppe“, sagte sie. „Und die melden sich teilweise bis zu zwei Jahre im Voraus an“, wobei sehr viele Anfragen von weiterführenden Schulen kommen, schilderte sie weiter. Die Räume des RUZ sind lange im Voraus ausgebucht.

Reduziert haben sich laut Vereins-Bilanz in diesem Jahr die Stromspar-Checks, die perspektivisch auch auslaufen könnten, sagte die RUZ-Mitarbeiterin, „das liegt daran, weil es zur Zeit so wenig Arbeitslose gibt. Die wurden früher dann als Ein-Euro-Kraft vom Arbeitsamt zu uns geschickt und fehlen nun“.

Das RUZ wurde vor fast 25 Jahren als Umweltbildungseinrichtung gegründet. „Klimaschutz ist das große Querschnittsthema bei all unseren Projektarbeiten“, berichtete Martin Brinkmann, der stellvertretende Vorsitzende. „Alle paar Jahre setzen wir neue Themenschwerpunkte“, sagte der 48-Jährige aus Ganderkesee und nennt „Offshore“ als Beispiel und ergänzt: „Vielleicht machen wir nächstes Jahr etwas mit Insekten.“

Das RUZ erhielt in diesem Jahr 25 Lehrerstunden pro Woche vom Land Niedersachen sowie 53 000 Euro von der Stadt Delmenhorst und 63 000 Euro vom Landkreis Oldenburg, bedankte sich Becker-Kückens.

Das benachbarte „Akademiehaus“ am Holler Weg, das der Stadt Ganderkesee gehört, war bis zum Sommer dieses Jahres Unterbringungsort für Flüchtlinge. Seit dem steht es leer. Am 18. Dezember jedoch kam die Zusage der Stadt, dass das renovierungsbedürftige Gebäude für null Cent auf Erbpachtbasis von der Stadt dem Verein zur Verfügung gestellt wird. „Das ist das übliche Prozedere bei nicht-kommerziellen Vereinen“, sagte Becker-Kückensfreudig, als sie über die kommende Erweiterung des Vereins berichtet und fügte hinzu: „Es sollen Wände eingerissen und ein neuer großer Seminarraum entstehen“. Die Fertigstellung ist für das Jubiläum im kommenden Jahr vorgesehen. gh