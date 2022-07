Flugplatz soll „Magnet für Ganderkesee“ werden

Von: Gero Franitza

Ungewöhnlicher Blickwinkel: Der Flugplatz Ganderkesee aus der Sicht von Fallschirmspringern. Das Unternehmen „Yoursky“ ist seit 30 Jahren ansässig und errichtet jetzt neue Gebäude auf dem Gelände. © Yoursky

Ganderkesee – Ein Teil der Pläne ist bereits umgesetzt, andere befinden sich aktuell in der Fertigstellung und weitere stehen noch auf der Liste des Flugplatzes Ganderkesee.

Auf dem Gelände an der Otto-Lilienthal-Straße in der Nähe des Ganterortes herrscht rege Bautätigkeit – doch die soll alsbald regem Publikumsverkehr weichen, wie Inhaber und Geschäftsführer Ralf Sauer, Marketingmann Manfred Neugebauer und Steffen Ahrens von der Firma „Yoursky Luftsport“ am Dienstagvormittag bei einem Pressetermin vor Ort schildern. Ihre Pläne haben natürlich nicht zuletzt mit der Fliegerei und ihrem Umfeld zu tun – aber eben nicht nur. „Es tut sich gerade eine ganze Menge“, sagte Neugebauer, „das betrifft die ganze Region.“

Auf dem Areal ist bereits einiges in Bewegung geraten. So hat ein Flugenthusiast und Elektro-Unternehmer aus Friesland dort einen eigenen 800 Quadratmeter großen Hangar für seine und andere hochwertige Flugzeuge und Helikopter (nebst Büroräumen und Fotovoltaikanlagen) errichtet. Die Investition für das Gebäude, das fast fertiggestellt ist, schätzt Sauer auf mehrere Millionen Euro. Genaue Zahlen könne er allerdings nicht nennen. Der passionierte Pilot habe Ganderkesee als sein neues „fliegerisches Ziel auserkoren“.

Ralf Sauer (l.) und Manfred Neugebauer stellen ihr Pläne vor © Franitza

Derzeit im Bau befinden sich die neuen Räume von „Yoursky“. „Wir ziehen um“, sagt Ahrens. Seit 30 Jahren ist seine Firma, die Fallschirmsprünge anbietet, auf dem Gelände ansässig. Jetzt verlegt sie ihren Standort 200 Meter weiter nach Westen. Da an dem alten Platz neue Gebäude entstehen, verschlechtere sich von dort aus der Blick auf die Fläche, auf dem seine Kunden landen, so Ahrens. Und da es viele Leute gebe, die sich die Fallschirmsprünge anschauen, sei eine freie Sicht durchaus wichtig. Seine Investition beziffert er auf rund 200.000 Euro. „Es wird auch einen neuen, direkten Zugang geben“, ergänzt Neugebauer. Der ungehinderte Blick auf die Landung und die Umgebung werde seiner Meinung nach „sehr positiv“ sein.

Neu auf dem Gelände ansässig ist künftig Ingo Drieling mit seiner Firma „Skyfire Ballooning“, die Heißluftballonflüge anbietet. Dafür hat er eine 300 Quadratmeter große Halle errichtet, die unter anderem als Stellplatz dient. Auf einer weiteren Fläche können die Körbe von dort aus in die Luft steigen.

Doch auch das Flugplatzunternehmen ist tätig: Derzeit entstehen zwei weitere Hangars mit einer Gesamtfläche von 1150 Quadratmetern und 18 Meter breiten elektrischen Toren für Flugzeuge verschiedener Größenordnungen. Damit soll die Unterstell-Kapazität von jetzt 25 um 15 Plätze erweitert werden. Mit dem aktuellen Aufkommen von 27.000 Flugbewegungen im Jahr sei er „ganz zufrieden“, berichtet Sauer. In der mehr als 50-jährigen Geschichte des Platzes liege der Durchschnitt bei 25.000, angepeilt werde eine Auslastung von 30.000.

Zwei neue Hangars entstehen auf dem Flugplatz. © Franitza

„Wir sind ein Flugplatz, das soll auch so bleiben“, resümiert der Inhaber. Gleichwohl wolle er mit dem „Hangar West 1“ ein zweites Standbein schaffen. Dieser sei schon vor der Pandemie als Veranstaltungsort genutzt worden. Mit 1250 Quadratmetern biete er Platz für bis zu 2000 Personen und sei somit für Veranstaltungen aller Art geeignet – ob großen Feiern, Messen oder Firmenveranstaltungen. Für eine bessere Nutzung werde eine eigene Busschleife eingerichtet. Auf rund eine Million Euro beziffert Sauer die Investitionen des Flugplatz-Unternehmens auf dem Gelände.

Doch damit nicht genug: Neben Fotovoltaikanlagen mit einer Spitzenleistung von 100 Kilowatt sollen zunächst vier öffentliche Elektroladestationen vor dem Flughafen-Restaurant errichtet werden. Die Hälfte des erzeugten Stroms, so Sauer, soll auf dem Areal verbraucht werden. Und ab dem Sommer kommenden Jahres sollen dann noch dezidierte Wohnmobilstellplätze hinzukommen, ergänzt Neugebauer.

„Wir sehen den Flugplatz als Magneten für Ganderkesee“, sagt er abschließend, „uns gehen die Ideen nichts aus.“