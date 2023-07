Wildeshauser prallt beim Überholen gegen Trecker

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Ein Wildeshauser Autofahrer hat am Freitagabend beim Überholen einen Trecker gerammt.

Am Freitag, 14. Juli, ist es um 20.40 Uhr in Ganderkesee auf der Kimmer Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Trecker-Anhänger-Gespann und einem Auto gekommen.

Der 19-jähriger Fahrer eines Treckers mit Anhänger aus der Samtgemeinde Harpstedt wollte in Richtung Dingstede fahrend nach links auf den Betriebshof seines Arbeitgebers abbiegen. In diesem Moment überholte der 57-jährige BMW-Fahrer aus Wildeshausen das Gespann und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Ganderkesee unter Telefon 04222/946950 zu melden.

Betrunken auf dem E-Scooter

Am Freitag, 14. Juli, wurde der Polizei Wildeshausen um 23.45 Uhr durch eine Zeugin ein E-Scooter-Fahrer gemeldet, der in Ganderkesee die Straße „Markt“ in auffälligen Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei wurde bei dem 22-jährigen Fahrer aus Ganderkesee eine Atemalkoholkonzentration von 2,09 Promille festgestellt. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Betrunken von der Straße abgekommen

Am Samstag, 15. Juli, ist es um 4.50 Uhr in Ganderkesee auf der Nutzhorner Landstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Fahrer eines Ford aus Ganderkesee befuhr die Nutzhorner Landstraße in Richtung Delmenhorst. Ausgangs einer Rechtkurve unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich „Zur Ollen“ verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr eine Verkehrsinsel. Eine Weiterfahrt mit dem verunfallten Auto war augenscheinlich nicht mehr möglich, so dass sich der 48-Jährige zunächst zu Fuß von der Unfallstelle entfernte. Im Rahmen von ersten Ermittlungen konnte der Fahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Beeinflussung von 2,09 Promille.