Polizei: Unbekannter greift Jugendliche auf Schulweg an

Von: Dierk Rohdenburg

© Wolfgang Maria Weber/imago (Symbolbild)

Ganderkesee – Eine Jugendliche ist offenbar am Montag auf dem Schulweg in Ganderkesee von einer bislang unbekannten Person angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 14-Jährige war laut dem Bericht der Polizei im Zeitraum von 7 bis 8 Uhr auf dem Weg zur Schule. An der Straße „Kleiner Esch“ soll ihr eine unbekannte Person von hinten den Mund zu gehalten und sie umgerissen haben. Ihr sei es gelungen, sich zu befreien und nach Hause zu laufen, heißt es weiter. Die Erziehungsberechtigten verständigten die Polizei.

Die 14-jährige wurde zum Vorfall befragt und sagte aus, dass sie kurz vor dem Zwischenfall an einem Transporter vorbeigegangen sei, der normalerweise nicht an der Straße stehen würde. Dieser habe weder über eine Aufschrift verfügt, noch sei der Laderaum mit Fenstern versehen gewesen. Angaben zu Personen in dem Transporter waren ihr nicht möglich.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer den Transporter in der Nähe der Straße „Kleiner Esch“ ebenfalls gesehen hat und Angaben zu den Insassen machen kann, sollte sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung setzen.

Unfallflucht von Parkplatz

Zu einer Beschädigung an einem Auto kam es am Freitag zwischen 17.30 und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Grill-Restaurants an der Elmeloher Straße in Ganderkesee-Elmeloh. Dort hatte ein Unbekannte einen geparkten Mercedes demoliert. Der Schaden liegt bei 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Telefon 04222/946950 in Verbindung zu setzten.

Unter Drogen unterwegs

Am Samstag gegen 22.30 Uhr wurde zudem ein 22-jähriger Mann aus Delmenhorst von der Polizei kontrolliert. Der Mann war mit einem VW auf dem Schlattenweg in Ganderkesee unterwegs. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.