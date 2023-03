Polizei sucht nach Geldautomatensprengern: Nächtliche Kontrolle im LandkreisOldnburg

Von: Dierk Rohdenburg

Am frühen Abend begann die Polizei mit den Kontrollen. © dr

Die Polizei kontrollierte im Landkreis Oldenburg zahlreiche Fahrzeuge auf der Suche nach Geldautomatensprengern.

Ganderkesee – „Anhalten! Verkehrskontrolle!“, hieß es am Donnerstag, 30. März, ab 18.55 Uhr auf der Wildeshauser Landstraße (B 213) zwischen Ganderkesee und Wildeshausen. Bis um 1 Uhr in der Nacht kontrollierten Beamte der Polizeidirektion Oldenburg in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch auffällige Fahrzeuge, die mit Verbrechen in Verbindung gebracht werden konnten.

Ganz konkret ging es den Einsatzkräften um Geldautomatensprenger, die mit ihren schnellen Fahrzeugen Tatorte aufsuchen, von denen sie schnell über eine Autobahn flüchten können. In den vergangenen Jahren konnte bundesweit ein deutlicher Anstieg bei diesen Verbrechen verzeichnet werden. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion wieder. So wurden im vergangenen Jahr unter anderem in Wildeshausen und der Gemeinde Hatten Automaten gesprengt und dadurch auch Menschenleben in darüber liegenden Gebäuden gefährdet. In allen Fällen konnten die Täter unerkannt mit ihrer Beute entkommen.

Augenmerk auf junge Fahrer mit schnellen Autos

Andreas Sagehorn, Vizepräsident der Polizeidirektion, erklärte, worauf die Beamten achteten. „Die Täter sind oft sehr jung und mit drei Personen im Fahrzeug.“ Zudem seien sie gerne in Autos mit niederländischem Kennzeichen unterwegs. „Wir können die Kennzeichen schnell checken und prüfen, ob sie mit dem Halter und dem Auto übereinstimmen“, erzählte er am Rande der Kontrolle. Zwar würden die Taten zumeist mitten in der Nacht ausgeführt, doch die Banden seien oft schon Tage oder Wochen vorher unterwegs, um die Örtlichkeiten auszukundschaften. „Deshalb werden wir diese Kontrollen regelmäßig wiederholen“, betonte er.

Die Strecke war über Kilometer überwacht, sodass Fahrer, die schnell ausweichen wollten, ins Visier der Polizei gerieten. Dafür stand ein hochmotorisierter Wagen zur Verfügung, um eine Flucht aufnehmen zu können. Insgesamt waren 65 Polizisten mit 28 Fahrzeugen, drei Zollbeamte und starke Kräfte des Technischen Hilfswerkes für die Beleuchtung und Versorgung im Einsatz.

Einsatzleiter prüft das Konzept

„Ein angemessenes Aufgebot“, fand Einsatzleiter Michael Lüken. „Wir schauen, ob das in Zukunft an anderen Stellen anwendbar ist.“ Immerhin konnte die Polizei vor wenigen Tagen einen Erfolg bei der Fahndung nach Geldautomatensprengern vermelden. Zwar waren drei Fahrzeuginsassen in Cloppenburg vor der Polizei auf der A 29 geflüchtet. Sie konnten aber in Höhe Ahlhorn durch ein Nagelband gestoppt werden. Die Männer entkamen zunächst in ein Waldstück. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei durch einen Hinweis aus der Bevölkerung aber, in Emstek einen mutmaßlichen Täter festzunehmen. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Ergebnisse der nächtlichen Kontrollen gibt die Polizei am Freitag, 31. März, bekannt.