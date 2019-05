Unbekannter greift Gleisbauer bei der Arbeit an

Ein 54 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Ganderkesee Opfer einer Körperverletzung geworden. Der Gleisbauer ist von einem bislang unbekannten Mann angegriffen worden.

Ganderkesee - Der 54-Jährige arbeitete an dem gesperrten Bahnübergang in der Fockestraße. Der Täter missachtete die Sperrung und überquerte einfach die Gleise. Der Gleisbauer sprach ihn an. Daraus entwickelte sich erst ein Wortgefecht, wenig später dann Handgreiflichkeiten, wie die Polizei berichtet.

Täterbeschreibung des Opfers

Der Täter schubste den Arbeiter gegen einen Mast, wodurch sich dieser eine blutende Wunder an der Stirn zuzog. Daraufhin flüchtete der Täter. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 20 und 25 Jahren alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat eine kräftige Statur, hellblonde, lockige Haare. Der Angreifer trug einen graublauen Pullover, Jeans, verspiegelte Sonnenbrille und einen dunklen Ruchsack.

Wer Hinweise zum Täter geben kann, soll sich bei der Polizei Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222/9446-115 melden.

