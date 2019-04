Ducati-Fahrer kommt auf der Autobahn ins Rutschen und wird schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der Autobahn 28 bei Ganderkesee-Ost: Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer wird unter einer Außenschutzplanke eingeklemmt und schwer verletzt.

Ganderkesee - Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Ganderkesee schwer verletzt worden. Der Mann kam in der Ausfahrt Ganderkesee-Ost der Autobahn 28 ins Rutschen und prallte mit seinem Ducati-Motorrad in die Außenschutzplanke.

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 15 Uhr, teilt die Polizei mit. Der 46-Jährige aus Ganderkesee befuhr mit einem weiteren Zeugen auf einem Motorrad die A28 in Richtung Oldenburg. An der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost verließen sie die Autobahn.

Ersthelfer befreien den Ducati-Fahrer

Dabei geriet das Opfer mit seiner Ducati ins Rutschen, prallte gegen die Schutzplanke, wurde darunter eingeklemmt und schwer verletzt. Der Zeuge befreite zusammen mit weiteren Ersthelfern den 46-Jährigen.

Der gerufene Notarzt forderte zur Vorsicht einen Rettungshubschrauber an. Doch stellten sich die Verletzungen als nicht so gravierend heraus, sodass er mit dem Rettungswagen in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht wurde.

Vor Ort waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Ganderkesee, ein Rettungswagen aus Ganderkesee, ein Notarztwagen aus Bookholzberg und der Rettungshubschrauber Christoph 6. Das Motorrad wurde abgeschleppt, der Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro.

jdw