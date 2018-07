63-Jährige wird bei Zusammenstoß schwer verletzt

Unfall in Stenum

+ © Günther Richter Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. © Günther Richter

Ganderkesee - Eine 63 Jahre alte Frau ist am Samstag bei einem Unfall in Ganderkesee-Stenum schwer verletzt worden. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.