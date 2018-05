Auto erfasst Pedelec-Fahrer

Ganderkesee - Schwer verletzt wurde ein Pedelec-Fahrer bei der Kollision mit einem Auto am Mittwoch in Ganderkesee.

Wie die Polizei berichtet, hat ein 55-jähriger Autofahrer den vorfahrtsberechtigten 69-Jährigen an der Kreuzung zur Schierbroker Straße übersehen und mit seinem Wagen erfasst.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer zunächst lebensgefährlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Mittlerweile soll er sich auf Nachfrage der Polizei nicht mehr in Lebensgefahr befinden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

