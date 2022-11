Parkendes Auto gerammt: 27.000 Euro Schaden

Von: Dierk Rohdenburg

Bookholzberg – Hoher Sachschaden ist am Sonntag gegen 9.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bookholzberg entstanden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein ein 29-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee mit einem Mercedes die Stenumer Straße in Richtung Delmenhorst. Auf Höhe der Straße „Hinter den Linden“ übersah er den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel eines 35-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von 27 000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Beifahrer im Mercedes, ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Weitere Polizeimeldungen:

Einige Menschen haben offenbar noch immer nicht den Sinn der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln begriffen, um Infektionen mit Corona vorzubeugen. Am Sonnabend wurde gegen 14.50 Uhr ein Busfahrer in Delmenhorst deshalb bedroht.



Laut Polizeibericht erreichte ein 56-jähriger Delmenhorster offenbar erst kurz vor der Abfahrt einen Bus, der an einer Haltestelle der Stedinger Straße stand. Der Mann klopfte gegen die Türscheibe, woraufhin der 24-jährige Busfahrer ihm die Tür öffnete und sofort von dem alkoholisierten 56-Jährigen verbal angegriffen wurde.



Nach einem Hinweis des Busfahrers auf die bestehende Maskenpflicht, drohte der 56-Jährige dem Busfahrer Schläge an, woraufhin dieser die Polizei verständigte.



Nach Aufnahme der Personalien wurde der Delmenhorster von einer Fahrt im Bus ausgeschlossen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung



Am Samstag gegen 22.40 Uhr befuhr ein 32-jähriger Delmenhorster mit einem E-Scooter verbotswidrig den linken Radweg der Jägerstraße in Fahrtrichtung Elbinger Straße. Dabei streift er einen in Höhe des Hauses Nr. 137 auf der Fahrbahn der Jägerstraße abgestellten Hyundai eines 41-jährigen Delmenhorsters.



Der Fahrzeugbesitzer hielt sich zufällig in der Nähe auf und stellte den Fahrer des E-Scooters sofort zur Rede. Durch die hinzugezogene Polizei wurde beim Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von 2,32 Promille festgestellt. Daher wurde ihm in der Polizeidienststelle Delmenhorst eine Blutprobe entnommen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt 1.000 Euro.