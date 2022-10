Palfinger Tail Lifts: Hohe Produktivität als Standortvorteil

Von: Gero Franitza

Besuch bei Palfinger Tail Lifts in Hoykenkamp: Landtagskandidat Thore Güldner und Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag (beide SPD) mit Produktionsleiter Hendrik Pulmer, Michelle Gerlach (Inbound Products Managerin) und Geschäftsführer Fotis Sfendonis (v.l.) © Franitza

Hoykenkamp – „Wir sind guter Mittelstand“, sagt Fotis Sfendonis, Geschäftsführer der Firma Palfinger Tail Lifts in Hoykenkamp. Das Werk in der Gemeinde Ganderkesee gehört zur österreichischen Palfinger Gruppe, die an mehr als 30 Standorten weltweit vertreten ist und aktuell einen Jahresumsatz von zwei Milliarden Euro anstrebt. 240 Mitarbeiter stellen an der Stadtgrenze zu Delmenhorst Hubladebühnen und Ladebordwände für den Güter- und Personenverkehr her – und das für einen weltweiten Markt.

Der Jahresumsatz liege bei mehr als 56 Millionen Euro, die Auftragsbücher seien aktuell voll und das Werk erfreue sich einer Rekordnachfrage, berichtet Sfendonis. „Made in Ganderkesee“ lasse sich in New York ebenso finden wie in Straßenbahnen in Australien. Aber auch im deutschen ICE sind Hubsysteme aus Hoykenkamp installiert, mit denen Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zug betreten können. Mitte der Woche besuchten die Delmenhorster SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag und der SPD-Landtagskandidat Thore Güldner das Werk.

„Wir schlagen uns recht gut“, berichtete der Geschäftsführer – und das eingedenk der Corona-Pandemie und den massiven, weltweiten Lieferkettenproblemen, etwa bei Computerchips: „Ob Ladebordwand oder Passiereinsteigssystem – alles hat heute einen Chip.“ Ein Vorteil sei dabei natürlich, dass das Werk in Hoykenkamp zu einem weltweiten Netzwerk von Unternehmen der Palfinger-Gruppe gehöre. Dank eines hohen Grades an Standardisierung „über Kontinente hinweg“, so Sfendonis, könne man sich gegenseitig helfen. Gefertigt werde vor Ort auch für den nordamerikanischen Markt, Süd-Ost-Asien und Australien.

„Eine gesättigte Generation“ mit Ansprüchen

Ein weiteres Problem findet sich jedoch direkt vor der Haustür: der Fachkräftemangel. Dabei gehe es gar nicht mal unbedingt um Absolventen einer Universität, sondern um junge Menschen, die hier eine Ausbildung machen und dann beruflich durchstarten wollen, ergänzt Produktionsleiter Hendrik Pulmer. Für diese müsse das Unternehmen seine Arbeitsplätze attraktiv machen. Derzeit seien an dem Standort 26 Azubis in allen Bereichen beschäftigt. Das sei eine gute Anzahl, das Unternehmen könne diesen Stand seit Jahren halten, so Sfendonis.

„Das ist eine gesättigte Generation, die alle Möglichkeiten und Freiheiten hat – und das drückt sich auch in den Ansprüchen aus“, sagt er mit Hinblick auf neue Bewerber. Als Arbeitgeber müsse man sich damit auseinandersetzen. „Die Wertigkeit der Berufe ist nicht klar“, sagte Mittag. Das Studium sei oftmals das einzige Ziel – nicht aber Handwerk, Tiefbau oder Pflege. Das sei ein gesellschaftliches Problem, nicht nur eines von Staat und Schule.

Frühzeitig in der Schule orientieren

„Die Eltern geben oft die falschen Ratschläge“, erwiderte Sfendonis. Kleinen und mittleren Handwerksbetrieben gehe es gut. Eine Klempnerei etwa, mit zehn Angestellten, habe goldenen Boden: „Dieser Weg ist kein schlechter.“ Dem zweiten Bildungsweg hafte in Deutschland „ein bisschen Mief“ an, so der Manager, der über Auslandserfahrungen verfügt. Dabei sei das System doch „ganz klasse“. Er selbst habe nach seinem Abi erst mal eine Lehre gemacht. Doch während in anderen Ländern das deutsche Ausbildungssystem adaptiert werde, setze man hierzulande auf Akademisierung. „Irgendjemand muss die Arbeit machen und die Werte schaffen“, sagte Sfendonis lakonisch. Dem Problem müsse schon frühzeitig in der Schule begegnet werden: Einerseits brauche es hochtalentierte Lehrer mit Elan und Gestaltungswillen. Für Schüler müsste schon frühzeitig eine Profilbildung nach Stärken und Wünschen erfolgen. Im Vergleich zu Amerika, das habe er erlebt, sei Deutschland da „noch in der Steinzeit“.

Die Rahmenbedingungen und Standortfaktoren müssten im internationalen Wettbewerb passen, gab Pulmer zu bedenken: Deutschland hatte vor der jetzigen Krise die höchsten Strompreise in Europa. Dies lasse sich nur durch die hohe Produktivität von Mitarbeitern kompensieren, die sich entsprechend mit dem Unternehmen identifizierten. Doch werde es schwierig, diese zu finden und auszubilden.