Narren in Ganderkesee freuen sich auf buntes Spektakel

Von: Tanja Schneider

Waren 2022 nur Fußgruppen beim Umzug, sind diesmal auch Festwagen dabei. © Timo Muenzberg

Ganderkeseer Sommerfasching: Mehr als 50 Gruppen sind beim Umzug dabei. Anschließend feiern die Narren unter freiem Himmel und im Festzelt. Die Party-Tickets werden aber langsam knapp.

Ganderkesee – Karneval im Sommer? Passt das zusammen? „Ja“, sagen die Ganderkeseer, die im vergangenen Jahr aus der „Corona-Not“ eine Tugend gemacht und ihren Faschingsumzug kurzerhand in den Juli verlegt hatten. Mehr als 5 000 Narren hatten im Stadion am Habbrügger Weg sowie auf den Straßen für ein buntes Spektakel gesorgt. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, gibt es die zweite Auflage des Sommerfaschings. Dann heißt es erneut „Ob Sommer- oder Winterzeit, Ganderkesee – hinein, he geiht!“. Denn die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) hat sich aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden, das Hauptwochenende mit Umzug, Party, Frühschoppen und Kindertanz noch einmal im Juli statt wie vor Coronazeiten rund um Rosenmontag zu veranstalten.

Der Umzug

„Mit etwa 50 Anmeldungen haben wir etwa gleich viele Gruppen wie im letzten Jahr“, berichtet GGV-Pressesprecher Timo Vetter. 2022 waren nur Fußgruppen erlaubt. Nun sind am Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr auch wieder Festwagen dabei. Dadurch sei die durchschnittliche Gruppenstärke größer. Etwa 1 500 Teilnehmer werde der Umzug zählen. Zu den angemeldeten Gruppen gehören unter anderem die „Wildeshauser Zuckerpuppen“ sowie die „Landjugend United“.

„Der Sommerfasching ist nicht vergleichbar mit einem regulären Winterfasching, wir freuen uns aber über die Resonanz und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, so Vetter. Anmeldeschluss war zwar schon, kurzentschlossene Gruppen können aber noch teilnehmen. Sie sollten sich schnell per E-Mail an umzug@fasching-ganderkesee.de an die GGV wenden. Unter https://fasching-ganderkesee.de/faschingsumzug/umzugsteilnehmer sind die bislang gemeldeten Gruppen zu finden.

Die Umzugsstrecke ist leicht verändert. Startpunkt ist der Arp-Schnitger-Platz/Bergedorfer Straße. Von dort geht es wie gewohnt über den Ring und die Grüppenbührener Straße. Nach den Bahngleisen biegt der Tross nun aber auf die Raiffeisenstraße ab und schlängelt sich dann über die Atlasstraße zurück zum Ausgangspunkt. Von den Zuschauern wird eine Gebühr in Höhe von fünf Euro erhoben. Kinder bis einschließlich sieben Jahren schauen kostenfrei zu.

Die Zeltparty

Getreu dem Motto „Nach dem Umzug ist vor der Party“ öffnet ab 16 Uhr das Party-Areal auf dem Festplatz an der Raiffeisenstraße. Im dort aufgestellten Zelt heizen „Hashtag“ und DJ Ralf Burnett den Gästen ein. Wer mitfeiern möchte, muss sich sputen. Denn der größte Teil der 5 000-Party-Tickets ist bereits verkauft. Karten zum Preis von 18 Euro sowie Kombi-Tickets (Party plus Umzug) für 20 Euro gibt es nur online unter www.fasching-ganderkesee.de.

Am Sonntag nach dem Umzug treffen sich die Ganderkeseer Narren traditionell zum Frühschoppen im Festzelt. Los geht es um 10.30 Uhr. Nach dem Frühschoppen steht ab 15 Uhr der Kindertanz auf dem Programm. Der Eintritt ist zu beiden Veranstaltungen kostenfrei.

Anreise und mehr

Wer mit dem Auto zum Umzug anreist, kann die Parkplätze beim Zurbrüggen-Zentrallager (Rudolf-Diesel-Straße) und bei Starofit (Güterstraße) nutzen. Laut Vetter gibt es von Zurbrüggen aus einen Shuttle-Bus. Auch von Hude über Bookholzberg sind Bustransfers geplant. Nähere Infos möchte die GGV zeitnah bekannt geben.

Bei bestem Wetter feierten die Ganderkeseer Narren 2022 erstmals im Sommer Fasching – mit einem Umzug und einer Open-air-Party. © Münzberg/GGV