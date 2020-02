Närrische Tage stehen bevor

Ganderkesee – Mit dem ersten Büttenabend am Freitagabend haben Prinz Timo II. und Prinzessin Lea I. die Hochsaison des Ganderkeseer Faschings eröffnet. Während die Karten für den morgigen Kinderfasching ebenso wie für die restlichen Büttenabende komplett ausverkauft sind, sind Eintrittsbänder für den Faschingsumzug am Sonntag, 22. Februar, noch erhältlich. Für den Kindertanz am Montag, 23. Februar, wird kein Eintritt verlangt.

In diesem Jahr haben sich 109 Gruppen angemeldet, die in einer langen Reihe durch die Ganderkeseer Ortsmitte ziehen wollen. Der Umzug sei „jedes Jahr ein Spektakel sondergleichen“, schreibt die veranstaltende Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV). Nach der traditionellen Schlüsselübergabe an die Narren, die laut Ankündigung für 14 Uhr vor der Kirche geplant ist, stehen mehrere Ansprachen auf dem Programm. Neben GGV-Präsident Uwe Meyer und Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken werden Landrat Carsten Harings, Prinz Timo II., der erste Gemeinderat Matthias Meyer und Kinderprinz Tjorben I. zu Wort kommen. Anschließend rollen die ersten Wagen an – in diesem Jahr macht der Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen den Auftakt auf der Strecke rund um den Ortskern.

Dieser wird für den etwa vierstündigen Umzug laut GGV bereits ab 11.30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Wer mit dem eigenen Wagen anreist, kann diesen an den „Park-and-Ride“-Parkplätzen „Oscar“ und „Starofit“ stehen lassen und mit einem Busshuttle zum Ort des Geschehens kommen. Für auswärtige Gäste soll es außerdem Sonderbuslinien geben, die über Hude und Bookholzberg fahren.

Sind der Wagen mit der Nummer 108, die in diesem Jahr der Delmenhorster Lustverein trägt, und das Abschlussfahrzeug der Bäckerei Tönjes ans Ende des Rings gerollt, ist der Tag für die Narren noch nicht vorbei. Ab 16 Uhr öffnen das Festzelt an der Raiffeisenstraße sowie der Oldenburger Hof an der Wittekindstraße ihre Türen. Für den Eintritt gibt es keinen Vorverkauf, Tickets sind an den Kassenhäuschen vor Ort zum Preis von zwölf Euro zu erwerben. Sie sind für beide Veranstaltungsorte sowie für den Umzug gültig.

Wer nur die bunten Wagen anschauen und einige der tonnenweise vorhandenen Süßigkeiten fangen will, ist mit fünf Euro dabei. Damit finanziert der GGV laut eigener Auskunft die Kosten für den Sanitätsdienst, Toiletten, Absperrungen, die Sicherheit der Umzugsbesucher sowie die Straßenreinigung.

Für den Nachwuchs hat sich der Verein ein eigenes Programm ausgedacht: Neben dem bereits ausverkauften Kinderfasching lockt der kostenlose Kindertanz am Sonntag, 23. Februar. Unter Regie des neunjährigen Paars Prinz Tjorben I. und Prinzessin Zoé I. beginnt der närrische Nachmittag um 15 Uhr im Festzelt an der Raiffeisenstraße. Die Mädchen und Jungen bekommen eine Mischung aus Büttenreden, Show, Gesang und Tanz zu sehen – aufgeführt von Gleichaltrigen. Außerdem soll es Gelegenheit zum Spielen geben. Für alle Faschingstermine in Ganderkesee gilt außerdem, darauf weist der GGV nachdrücklich hin: Mit Kostüm macht es mehr Spaß. „In ,normaler’ Kleidung könnt Ihr das ganze Jahr rumlaufen. Seid kreativ!“

Infos im Internet

Antworten auf häufige Fragen sowie Details zu Anreise und Umzug gibt es im Internet unter www.fasching-ganderkesee.de.