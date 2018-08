Nächtlicher Gasalarm schreckt Bewohner auf

Leitung in Mehrfamilienhaus undicht / Wohnungen vorübergehend evakuiert

+ Die Einsatzkräfte der Ganderkeseer Feuerwehr lüften das Wohnhaus in der Wittekindstraße. 13 Bewohner, darunter sieben Kinder, mussten zeitweilig ihre Wohnung verlassen. J Foto: Richter

Ganderkesee - Ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Wittekindstraße in Ganderkesee hat durch sein besonnenes Verhalten womöglich ein größeres Unglück verhindert: Als er am Montag gegen 22 Uhr ein Zischen aus dem Heizungskeller hörte, erkundete er vorsichtig die Lage und alarmierte sofort die Feuerwehr. Wie sich später herausstellte, war dort eine Gasleitung undicht. „Der Mann hat alles richtig gemacht“, lobt Ortsbrandmeister Axel Hollmann nach dem Einsatz: „Er hat kurz die Tür geöffnet, das Geräusch lokalisiert, die Tür gleich wieder geschlossen und uns sofort benachrichtigt.“