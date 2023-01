Katze mit Bügeleisen geschlagen: Tierhalteverbot beantragt

+ © dpa In Ganderkesee wurde von einem Jugendlichen mindestens eine Katze grausam gequält und getötet. © dpa

Ganderkesee – Nach den schockierenden Berichten aus dem November über einen Jugendlichen aus der Gemeinde Ganderkesee, der eine Katze brutal misshandelt und sogar vor laufender Kamera verspeist haben soll, gibt es weitere staatsanwaltliche Ermittlungen.

Sowohl die Polizei als auch die Tierrechtsorganisation Peta und das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg haben laut eigenen Angaben Strafanzeige gestellt.

Carsten Görner, Leiter des Veterinäramtes, bestätigt, dass ein Verfahren für ein Tierhalteverbot eingeleitet wurde. Allerdings richte sich das dann nur gegen die beschuldigte Tierhalterin und nicht gegen die ganze Familie.

Ein Tierhalteverbot fordert laut Pressemitteilung von Dienstag auch Peta, um „die eventuell in dem Haushalt befindlichen Tiere zu retten“.

Katze mit Bügeleisen verletzt und getötet?

Dem Veterinäramt sind Videos bekannt, in denen der Jugendliche eine Katze brutal verprügelt sowie einen Hund geschlagen haben soll. Die Polizei berichtete im November davon, dass in einer Sequenz zu sehen sein sollte, wie der Jugendliche eine Katze verspeist.

Peta hat nach eigenen Aussagen zahlreiche Meldungen mit Links, Videos und Screenshots erhalten. Auf ihnen sei unter anderem zu sehen, wie der Jugendliche eine Katze verprügelt und sie den Angaben der Zeugen zufolge mit einem Bügeleisen verletzt sowie getötet hat. Die verschiedenen Videos zeigten häusliche Gewalt innerhalb der Familie. Auf einem Video sei zu sehen, wie der Teenager einen Hund schlägt und anschreit. Ein weiterer Clip zeige, wie er eine Katze streichelt, die eine große, offene Wunde mit Hautfetzen entlang des gesamten Rückens hat.

Peta hatte den Fall dem Veterinäramt und dem Jugendamt des Landkreises Oldenburg sowie der Polizei in Ganderkesee angezeigt. Das bestätigt Görner. Peta habe sich vor wenigen Tagen noch einmal gemeldet. Er habe aber keinen neuen Verfahrensstand nennen können.

„Geschockt von der Grausamkeit der Taten“

Da derzeit unklar ist, ob sich noch Tiere in dem Haushalt befinden, appelliert Peta an die Veterinärbehörde, ein Tierhalteverbot gegen alle Beteiligten zu verhängen. Die Organisation hat Strafanzeige gegen den Jungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg erstattet. Von dort gab es am Dienstagnachmittag keine Auskünfte mehr.

„Wir sind geschockt von der Grausamkeit der Taten, die der Jugendliche insbesondere an seiner Katze verübt hat“, so Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „In der Regel sind schwere psychische Störungen für ein derartig grausames Verhalten verantwortlich. Daher hoffen wir, dass der Familie die Tierhaltung untersagt wird und dass der Junge sich in therapeutische Behandlung begeben wird.“