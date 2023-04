Betrüger erfolgreich: Bayer fährt Hunderte Kilometer nach Ganderkesee und stellt Geldkoffer ab

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Landkreis – Betrüger haben einen 51-jährigen Bayer über Wochen so bearbeitet, dass er einen Koffer mit einem hohen fünfstelligen Geldbetrag in Ganderkesee abstellte und wieder fortfuhr.

Der Fall, den die Polizei am Dienstag berichtete, scheint unglaublich zu sein. Danach wurde ein 51-jähriger Mann aus Bayern ab Ende März wiederholt von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen, die über einen langen Zeitraum sein Vertrauen erschlichen und ihm zu verstehen gaben, dass seine Ersparnisse nicht sicher wären.

Die unbekannten Betrüger brachten den Mann dazu, am 13. April in ein Auto zu steigen und mit dem hohen Geldbetrag in Richtung Norddeutschland zu fahren. Weisungsgetreu steuerte der Bayer mit einem Ford den Parkplatz eines Getränkemarktes an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee an, stellte dort um 20.30 Uhr einen Koffer mit dem Geld ab und fuhr sofort wieder weg.

Betrug erst fünf Tage später erkannt

Den Betrug erkannte der Mann erst am Dienstag, 18. April. Anschließend erstattete er Anzeige bei einer Polizeidienststelle in Bayern.

Die Polizei Wildeshausen fragt nun, wer das Abstellen und möglicherweise auch das Abholen des Koffers auf dem Parkplatz des Getränkemarktes beobachtet hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegengenommen.

Warnungen der Polizei:

Die Polizei weist zum wiederholten Mal darauf hin, dass die echte Polizei nicht mit der Nummer 110 anruft und nach Wertgegenständen fragt. Sie nimmt keine Wertgegenstände oder Geld in Verwahrung oder fordert keine Kautionen. „Werden Sie hellhörig bei Geldforderungen von Polizeibeamten oder Angehörigen“, so die Polizeipressestelle. „Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen, nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen oder der richtigen Polizei unter der Festnetznummer auf.“

Zudem solle man sich den Mitarbeitenden in der Bank anvertrauen, wenn man aufgefordert wird, große Summen Geld abzuheben.