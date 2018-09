Bookhorn - Die Chancen stehen gut, Hermann Hegeler schon morgens in seiner Werkstatt anzutreffen. Oder besser: in einer seiner Werkstätten. Denn was der 86-Jährige in den Gebäuden des ehemaligen Bauernhofes in Bookhorn beherbergt, reichte aus, um ein kleines Museum zu bestücken. Doch nicht alle Fahrzeuge gehören ihm. Andere Oldtimer-Freunde haben ihre „Schätzchen“ zu ihm zur Reparatur gebracht. Ein Unimog frühen Baujahrs etwa hat bereits einen neuen Anstrich erhalten und harrt weiterer Arbeiten.

Der alte Landwirt ist das, was man heute einen Autodidakten nennt. Egal, ob irgendwo ein mechanisches Problem vorliegt, oder die Elektrik nicht so recht will: Er weiß sich zu helfen und bringt es mit der Zeit wieder zum Laufen. Er habe sich schon als kleiner Junge für Maschinen interessiert, sagt er. Alles, was er heute kann, habe er sich selbst erschlossen oder irgendwo „abgeschaut“: „Zu mir musste noch nie ein Handwerker kommen“, berichtet er mit ein wenig Stolz. Und wer sich in seinem kleinen Reich umschaut, nimmt ihm das sofort ab. Zeit hat er ja, sagt Hegeler, und rutscht beim Erzählen vom Hochdeutschen immer wieder ins Plattdeutsche.

Erhard Pöhlking staunt: Der Treckerfreund aus Großenkneten ist an diesem Morgen auf eine Stippvisite nach Bookhorn gekommen. Wie Hegeler ist auch er Mitglied im Landmaschinenverein Vielstedt. Aber eine ähnliche Anzahl an alten Fahrzeugen aus der Vor- und frühen Nachkriegszeit sowie Generatoren, dazu Werkzeuge, Ersatzteile und vieles mehr, ist ihm noch nicht unterkommen. Die alten Maschinen liegen Hegeler am Herzen, das ist sofort zu spüren. Zu jedem Stück seiner Sammlung, so scheint es, kann er eine Geschichte erzählen. Bei einem alten Hanomag müsse für eine vermeintlich unbedeutende Reparatur nahezu der gesamte Motor ausgebaut werden: „Kein Wunder, dass die Pleite gegangen sind“, sagt der Senior scherzhaft.

Und was hält er von den neuen, modernen Traktoren, gegen die sich seine alten Sammlerstücke fast wie Spielzeuge ausnehmen? „Was soll ich dazu sagen“, gibt er sich diplomatisch. Sie seien halt notwendig: Denn die Landwirte hierzulande müssen Mindestlohn zahlen, umschreibt er. Das ist aber nicht überall so, die Produktionsbedingungen in anderen Ländern und der Weltmarkt beeinflussten somit auch die Bedingungen hierzulande. Die Technik muss dem letztlich Rechnung tragen.

Gibt es denn noch ein Fahrzeug, dass er gerne in seine Sammlung aufnehmen möchte? „Nein, ich hatte schon alles“, antwortet er lächelnd. Ob er sich von irgendeinem der Trecker oder einer der Maschinen trennen würde? Die Antwort fällt fast vorhersehbar aus: „Nein“, sagt Hegeler voller Überzeugung. Und falls jemand einen hohen Preis dafür böte? Auch dann nicht: „Geld ist bloß Papier.“ Die Maschinen bieten ihm viel mehr, scheint es. „Ich bin den ganzen Tag hier“, sagt er und zeigt zufrieden um sich. J fra