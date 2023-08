Mit Kopfhörern auf den Ohren über die Straße: Radfahrer von Auto erfasst

Ein junger Radfahrer ist am Sonntag, 20. August, gegen 12:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee schwer verletzt worden.

Der 18-Jährige aus Ganderkesee befuhr laut Polizeibericht mit einem Fahrrad den Radweg der Urneburger Straße in Richtung Oldenburger Straße. Nach Angaben von Zeugen hatte er Kopfhörer auf und wechselte ohne Handzeichen oder einen Blick nach hinten auf die Straße, um nach links auf den Schlattenweg zu fahren. Auf der Urneburger Straße wurde er vom Kleinwagen eines 23-Jährigen aus Ganderkesee erfasst, der ebenfalls in Richtung Oldenburger Straße unterwegs war. Der 18-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe und erlitt Verletzungen, die als schwer eingestuft wurden. In Anbetracht der Schäden am -Auto hat der junge Radfahrer aber sehr viel Glück gehab, dass er nicht noch schwerer verletzt wurde.

Vor Ort wurde er von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Am Auto wird der Austausch der Windschutzscheibe erforderlich sein.

Diebstahl aus Selbstbedienungshäuschen

Zum wiederholten Male wurden Artikel aus einem Selbstbedienungshäuschen in Delmenhorst entwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen. Die Betreiberin bietet in dem Häuschen an der Straße „An der Schaftrift“ selbstgemachte Dekorations- und Geschenkartikel zum Verkauf an. Am Sonntagabend stellte sie das Fehlen diverser Artikel fest. In der Kasse befand sich aber lediglich Spielgeld. Da sie nach dem ersten Diebstahl in dem Verkaufshäuschen eine Videokamera montiert hatte, war es ihr möglich, den Tatzeitraum einzugrenzen und die Tatverdächtige zu beschreiben. Diese fuhr zwischen 18:15 und 18:20 Uhr mit einem dunklen Damenfahrrad zum Verkaufshäuschen, deponierte diverse Artikel im Wert von etwa 100 Euro in Tragetaschen und entfernte sich anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Feldstraße. Die Frau war ungefähr 40 bis 50 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, hatte blonde, etwa schulterlange Haare und war von schlanker Statur. Sie war bekleidet mit einem blauen T-Shirt, einer dunklen Leggings, dunklen Turnschuhen, einer hellen Mütze und trug eine Sonnenbrille.

Wer die Frau in der Nähe des Tatortes, zwischen Langenwischstraße und Feldstraße, gesehen hat und weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.