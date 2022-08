Ministerpräsident Stephan Weil auf dem Campingplatz Falkensteinsee: Eis verteilt, Sorgen mitgenommen

Zu Besuch im Wahlkampf

+ © bor Eis für Kinder: Landtagskandidat Thore Güldner (links) unterstützt Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) beim Verteilen der kalten Süßspeisen auf dem Campingplatz Falkensteinsee. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat im Wahlkampf Station beim Campingplatz Falkensteinsee in der Gemeinde Ganderkesee gemacht.

Ganderkesee – „Du, der, wie heißt der noch? Ach ja, der Weil ist hier.“ Camper lassen sich ja meist nicht so schnell aus der Ruhe bringen, aber als Ministerpräsident Stephan Weil am Montagnachmittag auf Einladung des SPD-Landtagskandidaten Thore Güldner auf dem Campingplatz Falkensteinsee in der Gemeinde Ganderkesee auftauchte, war doch mancher neugierig. Das eingangs geschilderte Zitat stammt von einer Frau, die eine Smartphone-Sprachnachricht über den ungewöhnlichen Gast verfasste.

„Ehrlich gesagt, war mir nicht ganz klar, was ich auf einem Campingplatz soll“, gestand Weil während eines Rundgangs vor der versammelten Presse ein. Aber nun habe er eine Menge gelernt. Zum Beispiel, dass die Campingverordnung in Niedersachsen die älteste im Bundesgebiet ist. „Da muss ich den Kollegen Althusmann mal nach fragen“, sagte Weil mit einem Lächeln.

+ Rundgang: Landtagskandidat Thore Güldner (SPD, v.l.), Campingplatz-Betreiber Rik Geiger, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Ganderkesees Bürgermeister Ralf Wessel. © bor

Aufmerksam gemacht auf den Überarbeitungsbedarf der Verordnung hatten die Campingplatz-Betreiber Rik Geiger und Rieke Meiners. Das Ehepaar hatte die Anlage vor zehn Jahren übernommen und landet mittlerweile auf vorderen Platzierungen bei Campingplatz-Bewertungen. Dieses Jahr sind schon 87 000 Übernachtungen verzeichnet – ein Rekord.

„Aber bis mal eine Genehmigung da ist, ist der Trend schon wieder weg“, ärgerte sich Geiger im Gespräch mit Weil über die Bürokratie und die Camping-Verordnung. Andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein hätten die schon neu geregelt. Das Ehepaar hat große Pläne, will dem Platz um ein paar Hektar erweitern. Das ist natürlich kommunales Gebiet, aber Weil bat die beiden, ihm ihre Vorschläge zur Verordnung per E-Mail zu schicken.

Viele Gäste kommen aus dem Umland

Weil erkundigte sich nach der Herkunft der Gäste, die zu seinem Erstaunen zu einem großen Teil aus der Region beziehungsweise aus Niedersachsen anreisen. „Wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis an der Küste nicht mehr stimmt...“, sagte Geiger. Unter den Besuchern seien aber auch viele Touristen aus dem Ausland, zum Beispiel aus Norwegen und den Niederlanden. Die machten auf der Durchreise Halt für einen Zwischenstopp. Einige kämen dann aber gleich für eine Woche wieder.

Der Ministerpräsident zeigte sich beeindruckt von der Anlage und machte sich gleich mal bei den Gästen beliebt, indem er den Kindern Eis aus einer roten Kühlbox spendierte. Als sich herumgesprochen hatte, dass er kalte Süßspeisen verteilte, kamen zahlreiche Mädchen und Jungen interessiert angelaufen. Auch auf der Minigolf-Anlage versuchte er sein Glück und lochte mit soliden drei Schlägen ein.