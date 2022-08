Gast wird aggressiv und schlägt Mitarbeiterin in den Magen

Von: Dierk Rohdenburg

Mit einem aggressiven Gast hatte es die Polizei in Ganderkesee zu tun. © dpa

Ganderkesee – Total betrunken und wenig einsichtsfähig zeigte sich in der Nacht zu Sonntag ein Gast in einem Gasthof am Dorfring in Ganderkesee. Am Ende landete der Mann auf der Polizeidienststelle und musste sich einem Alkoholtest unterziehen.

Die Auseinandersetzung begann laut Polizeibericht gegen 4 Uhr im Anschluss an eine private Feier zwischen dem 33-jährigen Mann aus Bremen und dem Personal.

Der Bremer wollte mit alkoholischen Getränken den Saal verlassen. Mitarbeiter sprachen ihn an und baten darum, das Tablett mit den Getränken abzustellen und den Saal zu verlassen. Darauf reagierte der 33-Jährige mit Unverständnis und Beleidigungen. Es entwickelte sich eine Rangelei, bei der unter anderem die Gläser zu Bruch gingen und einer 21-jährigen Mitarbeiterin in den Magen geschlagen wurde. Andere Mitarbeiter verständigten die Polizei.

Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der Bremer wenig kooperativ und weigerte sich, ein Ausweisdokument auszuhändigen. Schließlich versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Aufgrund des gezeigten Verhaltens nahmen die Beamten den 33-Jährigen in Gewahrsam. Dabei leistete er Widerstand.

Gegen ihn wurde schließlich ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille.

Weitere Meldung:

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Sonntag Auto auf dem Parkplatz an der Hasporter Allee in Delmenhorst beschädigt. Der Verursacher entfernte sich.

Laut Polizeibericht hatte ein 22-jähriger Delmenhorster einen weißen Sportwagen von Toyota um 14.30 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber eines Hotels an der Hasporter Allee geparkt. Als er gegen 16 Uhr zurückkehrte, stellte er erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugseite fest, die etwa 1.000 Euro betragen. Die Schäden wurden vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch eine unbekannte Person verursacht.