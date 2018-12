Ganderkeseer Heimatforscher „plündern“ für neuen Band ihre Archive

Ganderkesee - Wie viele Bücher sie schon zusammen verfasst und herausgegeben haben? Werner Lüdeke und Hermann Speckmann müssen überlegen. „Das ist das siebte gemeinsame“, sagen sie nach einer kurzen Bedenkzeit. „Doch es ist unser letztes“, scherzt Speckmann. „Ich bin 81, jetzt will ich nur noch lesen und schlafen“, meint der geschäftige Lokalforscher augenzwinkernd. Leise Zweifel dürften jedoch erlaubt sein, ob auf den neuen Band „Geschichten, Sagen, Lieder und Gedichte aus der Gemeinde Ganderkesee“ nicht doch noch weitere Werke folgen.

Für das großformatige Buch haben die beiden noch einmal ihre jeweiligen umfangreichen Archive geplündert, berichtet Speckmann. Das allermeiste Material ist so, oder zumindest in dieser Form, noch nicht veröffentlicht worden. „Wir wollen, dass das es für die Nachwelt erhalten bleibt.“ Und dass ihnen genau dies am Herzen liegt, merkt man Lüdeke und Speckmann sofort an. „Ganderkesee war früher ein kleiner Ort, in dem sich alle kannten und in dem alle Plattdeutsch sprachen“, erläutert Letzterer, „das kann man sich heute nicht mehr vorstellen“.

Teilweise gehen die jüngeren der aufgezeichneten Geschichten auf Begebenheiten zurück, die ihm sein Vater einst erzählte, so Lüdeke, der wie sein Co-Autor ebenfalls 81 Jahre alt ist. Alte Sagengeschichten seien mit Kommentaren aber auch neuen Deutungen versehen worden. Mittels der vielen Texte und Abbildungen, Beschreibungen interessanter Vereine und bedeutender Einwohner lassen sich vielfältige Eindrücke eines längst vergessenen Ganderkesees gewinnen. Auch Liedtexte nebst Noten, die mitunter aus Lüdekes Feder stammen, fehlen in dem Buch nicht.

Sorgen machen sich die beiden Senioren darum, was einmal mit ihren Materialsammlungen geschehen wird. „Was uns besonders ärgert, ist der fehlende Aufbau eines Heimatarchivs.“ Vielmehr habe die Gemeinde ihr Material an das Landesarchiv abgegeben. „Wenn ich etwas über Ganderkesee wissen will, muss ich nach Oldenburg fahren“, moniert Heimatforscher Speckmann. Wie es anders geht, bewiesen Bassum und Harpstedt. Von Ehrenamtlichen betreut, können Interessierte dort auf Unterlagen zugreifen. Doch Politik und Parteien in Ganderkesee ignorierten das, so Speckmann weiter. Diese Art von Geschichtsvergessenheit lasse sich noch in einem anderen Bereich feststellen: Bei der Benennung von Straßen werden immer wieder „vollkommen sinnlose Namen“ bemüht, anstatt auf historische Flurbezeichnungen zurückzugreifen. Das großformatige Buch ist in einer Auflage von 380 Exemplaren erschienen. Es ist zum Preis von 13,95 Euro in den örtlichen Buchhandlungen erhältlich.

fra