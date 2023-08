380-kV-Leitung Ganderkesee–St. Hülfe: Nach 20 Jahren fließt der Strom endlich

Von: Jürgen Bohlken

Eine Plastik in Ganter-Gestalt mit Arbeitsweste enthüllten beim Ganderkeseer Umspannwerk Bürgermeister Ralf Wessel (l.), Landrat Christian Pundt (2.v.r.) sowie die Netzausbau-Programmleitung aus Maren Bergmann und Tobias Soly. © boh

Ganderkesee/St. Hülfe – 20 Jahre von der Eröffnung des Raumordnungsverfahrens bis zur Maßnahmenvollendung lassen erahnen, welch gewaltige Probleme mit der Realisierung der 380-kV-Leitung Ganderkesee–St. Hülfe einhergegangen sind. „Sie ist mit 61 Kilometern nicht die längste Leitung, die wir realisiert haben. Wir waren auch nicht unbedingt die Schnellsten, wenn wir uns den Planungs- und Genehmigungsprozess angucken“, gestand Inga Wilken, Teamleiterin bei Netzbetreiberin TenneT am Mittwoch während einer Feierstunde aus Anlass der Inbetriebnahme der gesamten 380-kV-Leitung auf dem Areal des erweiterten Umspannwerks Ganderkesee.

Ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag steckt in dem Projekt, das aus Sicht des (krankheitsbedingt nicht anwesenden) Gesamtprojektleiters Christian Schmidt schon „anders“ war. Als echte Besonderheit darf jedenfalls die Kombination von 48 Kilometern Freileitung (auf 125 Strommasten) mit 13 Kilometern Erdkabel in drei Abschnitten (auf Ganderkeseer Gebiet sowie bis St. Hülfe) gelten. Die Bauweise machte vier Kabelübergangsanlagen erforderlich. Die fertige Leitung kann laut TenneT 3,3 Gigawatt (grünen) Strom in Richtung Süden transportieren, was der Kapazität zweier Großkraftwerke entspricht. „Windrad-Abschaltungen werden zurückgehen“, verheißt ein Werbefilm.

Klopfen auf die eigene Schulter

TenneT nahm die Feierstunde zum Anlass, sich selbst für das am Ende doch gewuppte Mammutprojekt auf die Schulter zu klopfen, blendete dabei aber die massiven Widerstände gegen Freileitungsbau (etwa aus der ehemaligen Interessengemeinschaft „Vorsicht Hochspannung“) nicht aus.

Neue „Kommunikationsformate“

„Wir haben eine Lernkurve hinter uns“, sagte Inga Wilken, die das Leitungsbauvorhaben von 2014 bis 2020 als Referentin für Bürgerbeteiligung begleitete. „Gesetze kamen und gingen. Wir haben technische Entwicklungen in die Planung integrieren müssen und auch Veränderungen personeller Natur erlebt. Wir haben lernen müssen – und dabei auch gelernt, dass ein formales Beteiligungsverfahren nicht genügt, um ausreichend zu informieren und alle abzuholen.“ Auf neue „Kommunikationsformate“ mit frühzeitiger Einbindung aller Beteiligten setze TenneT inzwischen konsequent, so die Eigendarstellung.

Nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens (2006) seien als Folge gesetzlicher Änderungen Umplanungen notwendig geworden, weshalb „das Planfeststellungsverfahren erst 2012 eröffnet werden konnte“, erläuterte Maren Bergmann, TenneT-Programmleiterin für den Netzausbau Nord-West. Eingelegte Rechtsmittel gegen den 2016 ergangenen Planfeststellungsbeschluss hätten bewirkt, „dass wir erst zwei Jahre später mit dem Bau starten konnten“.

So mancher dachte: „Das wird sowieso nichts“

Innerhalb des 20-jährigen Projektzeitraums habe auch bei der TenneT mitunter mancher gedacht: „Das wird sowieso nichts.“ Die größte Herausforderung habe in der Planungsphase gelegen, zumal Akzeptanz „zu Beginn nicht vorhanden war“. Mit „viel Engagement und Ausdauer“ sei es aber doch gelungen, „die meisten Betroffenen vor Ort ins Boot zu holen und zu einer guten Lösung zu kommen“. Herausforderungen in Planung und Bau ergaben sich daraus, dass TenneT in Sachen Erdkabel ziemliches Neuland betrat. Unterirdische Leitungen im Rahmen von Pilotprojekten wie Ganderkesee–St. Hülfe hätten mehr Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen sollen, so Bergmann. Ob das eingetreten ist, lasse sich nicht zweifelsfrei feststellen und sei vielleicht auch „regional unterschiedlich“. Bergmanns Fazit: „Erdkabel im Höchstspannungs-Wechselstrombereich können durchaus eine Lösungsmöglichkeit für spezielle Situationen sein. Sie sind aber sicherlich keine allgemeingültige Lösung, mit der sich die Probleme des Netzausbaus beheben lassen können. Im Gegenteil: Für den späteren Netzbetrieb bringen sie deutliche Nachteile mit sich.“

Damoklesschwert Backout

Vor der nunmehr vollzogenen Gesamt- hatte es bereits eine Teilinbetriebnahme gegeben. Landrat Christian Pundt unterstrich die Bedeutung der 380-kV-Leitung im Interesse von mehr Versorgungssicherheit – auch vor dem Hintergrund, dass 2,7 Prozent der Landkreisfläche für die Windkraft vorgehalten werden sollen, was in der Konsequenz eine Fast-Verdreifachung der Anlagendichte bedeuten würde.

Ein möglicher Blackout sei ob der Folgen des Kriegs in der Ukraine für die Energieversorgung ins Blickfeld gerückt. Auf Basis eines erstellten Szenarios stelle der Landkreis fest, „dass wir uns darauf noch viel besser einstellen müssen“. Letztlich hängen an der Versorgungssicherheit Menschenleben, machte der Landrat deutlich.

„Nachvollziehbare“ Bedenken

Der Ausbau erneuerbarer Energien sei der Schlüssel zur Energiewende, „aber der Strom muss eben dort, wo er produziert wird, abgeholt und dorthin gebracht werden, wo er gebraucht wird“, bekräftigte Ganderkesees Bürgermeister Ralf Wessel. Die in der Planungsphase geäußerten Bedenken gegen die 380-kV-Leitung seien gleichwohl nachvollziehbar gewesen: „Es ging um Flächenversiegelung, Zerschneidung der Landschaft, Störung des Landschaftsbildes, Nähe zur Wohnbebauung und Emissionen.“ Die Gemeinde Ganderkesee habe sich trotzdem von Netzbetreiberin TenneT „mitgenommen“ gefühlt. Das war Ralf Wessel ein Dankeschön wert.