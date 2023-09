Laster kracht in Kleinwagen: Fahranfängerin lebensgefährlich verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Lebensgefährlich verletzt wurde eine Fahranfängerin am Mittwoch gegen 7.25 Uhr, als sie die Vorfahrt eines Lastwagens missachtete. Die Feuerwehr musste die 18-Jährige mit schwerem Gerät aus dem Auto befreien.

Ganderkesee – Die 18-Jährige aus der Gemeinde Wardenburg befuhr laut Polizeibericht mit einem Kleinwagen die Bergedorfer Landstraße in der Gemeinde Ganderkesee und wollte nach links auf die Kimmer Landstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 45-Jährigen aus Weyhe, der die Straße mit einem Lkw von Dingstede in Richtung Autobahn 28 befuhr. Der Laster prallte mit der Front in die Fahrerseite des Kleinwagens.

Die Feuerwehr musste die 18-Jährige mit schwerem Gerät befreien. © Nonstop-News

Die 18-Jährige erlitt durch den Unfall schwerste Verletzungen und war in ihrem mit Gas betriebenen Auto eingeklemmt. Rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Dingstede, Falkenburg und Bergedorf rückten aus und befreiten die Frau mit schwerem Gerät. Parallel wurde sie notärztlich versorgt und der Brandschutz sichergestellt.

Da es sich um ein gasbetriebenes Fahrzeug handelte, wurde nach Angaben der Feuerwehr auch die Gaskonzentration in der Umgebung gemessen, um eventuelle Leckagen festzustellen. Hierbei konnte eine leicht erhöhte Gaskonzentration gemessen werden, sodass weitere Vorsichtsmaßnahmen getroffen und das Leck abgedichtet wurde.

Nach der Bergung der Frau erfolgte mit einem Rettungswagen der Transport in ein Krankenhaus. Die Verletzungen des Lkw-Fahrers wurden als leicht eingestuft. Auch er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Kimmer Landstraße nach Unfall bis zum Mittag gesperrt

Die Kimmer Landstraße ist zwischen Dingstede und der Autobahn 28 gesperrt. Die Sperrung wird von Angehörigen der Straßenmeisterei Delmenhorst vorgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen. Aus diesem Grund wird die Unfallstelle aktuell genau ausgemessen. Mit einer Freigabe der Straße kann gegen Mittag gerechnet werden.