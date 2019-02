Ausschuss diskutiert „Wunderline“ von Bremen nach Groningen

Ab 2022 soll in Ganderkesee der Nahverkehr doppelt so häufig verkehren wie derzeit.

Ganderkesee/Hude - Von Katia Backhaus. Schneller von Bremen nach Groningen durch den Landkreis Oldenburg: Das millionenschwere Projekt „Wunderline“ verspricht auch für die regionalen Bahnhöfe in Hude und Ganderkesee Verbesserungen. Kommenden Dienstag beantwortet der Projektleiter im Strukturausschuss Fragen dazu.

Die Bahnfahrt von Hude ins niederländische Groningen dauert zwei Stunden und acht Minuten. Je nach Verbindung können es auch knapp drei Stunden werden. Mindestens einmal, manchmal zweimal, müssen Reisende umsteigen. Diese wenig komfortable Situation soll sich ändern: Ab 2030, das versprechen die Organisatoren des Bahnprojekts „Wunderline“, sollen Fahrgäste schneller und mit nur einem Umstieg von Hude nach Groningen fahren können. Geplant ist, die Strecke zwischen Bremen und der niederländischen Stadt so auszubauen, dass Reisende in gut zwei Stunden von der Hanse- in die Grenzstadt kommen.

Am Dienstag, 12. Februar, 17 Uhr, befasst sich der Struktur- und Wirtschaftsausschuss des Landkreises Oldenburg in einer öffentlichen Sitzung mit dem Thema und hat dazu Tjeerd Postma, den Projektleiter der „Wunderline“, eingeladen. Das Gremium will auch darüber sprechen, wie sich der Landkreis in Zukunft zu dem Projekt positionieren will.

Seit 2011 arbeiten die Provinz Groningen, der Landkreis Leer, die IHK für Ostfriesland und Papenburg, die AG Ems und Groningen Seaports daran, die „Wunderline“-Vision auf die Schiene zu bringen. Dafür müssen Trassen ausgebaut oder elektrifiziert werden. An der Wunder-Bahnlinie liegen auch die Stationen Hoykenkamp, Schierbrok, Bookholzberg und Hude. Zwar kann man von dort nicht direkt ins Nachbarland fahren, doch die Anschlüsse an die Züge über die Grenze sollen besser werden.

Noch ist nicht ganz klar, wie die Linien und Fahrpläne ausgestaltet werden. Vor knapp einem Jahr wurde eine Vorzugsalternative beschlossen, die nun in einem ersten Schritt realisiert werden soll. Sie sieht vor, dass in einigen Jahren ein Zug im Zwei-Stunden-Takt verkehrt, der die Fahrzeit im Vergleich zur heutigen Situation um rund 30 Minuten kürzt, heißt es in einer Mitteilung der Projektorganisatoren. Diese Variante sieht vor, dass Fahrgäste auf dem Weg nach Groningen im ostfriesischen Leer umsteigen. Ein weiterer Ausbauschritt soll den Umstieg schließlich ganz abschaffen.

Die Ganderkeseer Bahnhöfe Hoykenkamp, Schierbrok und Bookholzberg sind bereits durch eine Regionallinie mit dem IC-Halt Hude verbunden, dort besteht ein Anschluss nach Leer. Die Erwartungen der Gemeinde an das „Wunderline“-Projekt seien eher gering, sagt Peter Meyer vom Fachbereich Gemeindeentwicklung in Ganderkesee auf Anfrage. Eine Direktverbindung nach Groningen sei nicht geplant. Nichtsdestotrotz sei für Ganderkesee vor allem eine verbesserte Bedienungshäufigkeit auf den Strecken Bremen - Oldenburg und Delmenhorst - Hesepe erstrebenswert. In Gesprächen mit dem Landkreis, dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen sowie der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen habe die Gemeinde erfahren, dass auf diesen Strecken voraussichtlich 2022 ein Halbstunden- statt des derzeitigen Stundentakts angeboten werden soll, erläutert Meyer weiter.

Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew teilt auf Anfrage mit, er habe zwar seine grundsätzliche Bereitschaft zur Mitwirkung an dem Projekt erklärt, „allerdings mit dem Vorbehalt, dass es für die Gemeinde Hude erkennbare Vorteile (oder wenigstens keine Nachteile) bringt“. Das Projekt „Wunderline“ hat zudem die Kommunen mit Bahnhöfen an der Strecke gebeten, eine Absichtserklärung für bessere Anschlussmobilität und attraktivere Bahnhöfe zu unterzeichnen, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Ausschuss. Die Haltepunkte in Ganderkesee seien nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten sowieso „insgesamt in einem vergleichsweise guten und zeitgemäßen Zustand“, so Meyer. Lebedinzew antwortet, er habe die Erklärung noch nicht unterzeichnet. Er will sich noch beraten lassen – und auf die Positionierung des Landkreises warten.

Neue Kooperationsvereinbarung

128 Millionen Euro wollen Deutschland und die Niederlande in den Ausbau der Bahnstrecke von Bremen nach Groningen investieren. Am Donnerstag unterzeichneten Bremen, Niedersachsen und die Provinz Groningen dazu eine Kooperationsvereinbarung. Das größte Problem auf der Strecke ist die Friesenbrücke bei Weener in Ostfriesland, die ein Frachtschiff Ende 2015 gerammt und zerstört hatte.

Seitdem verkehren dort nur Busse. Bis 2024 soll die Brücke neu gebaut werden. Schon viele Jahre wollten die Niederlande einen Ausbau der Grenzstrecke, über die lange nur zwei Zugpaare pro Tag nach Niedersachsen fuhren. Von deutscher Seite gab es bis vor Kurzem wenig Interesse an der wenig genutzten Linie.

