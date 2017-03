Feuer in Lagerhalle in Ganderkesee

Ganderkesee - In der Nacht von Sonntag zu Montag hat es in einer Lagerhalle in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg gebrannt.

Was dort gelagert wird, ist bisher unklar, wie die Polizei am Montag mitteilt. Es werde jedoch davon ausgegangen, dass es nichts Gefährliches sei.

Die eingesetzten Feuerwehren hatten mit starker Rauchentwicklung zu kämpfen. Eine schwangere Frau wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr Ganderkesee mitteilt.

Die Halle steht in einem Industriegebiet. Eine Warnung an Anwohner gibt es bisher nicht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

dpa/evo