Ladendieb bedroht Verfolger mit Messer: Jetzt sitzt er in Haft

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Ladendieb schließlich festnehmen. © dpa

Ganderkesee/Delmenhorst – Ein Ladendieb, der nach seiner Entdeckung die Verfolger mit Messer bedrohte, sitzt nun in Haft.

Der Diebstahl in einem Supermarkt an der Grüppenbührener Straße in Ganderkeseet wurde der Polizei am Dienstag gegen 16.20 Uhr gemeldet. Ein Mann hatte dort alkoholische Getränke in einem Rucksack verstaut und wollte den Markt verlassen. Als er vom Ladendetektiv angesprochen wurde, drohte er mit einem Messer und flüchtete. Der Detektiv und ein Zeuge nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und gaben die genaue Position per Notruf durch.

Auf der Flucht griff der Täter einen Ast und drohte den Verfolgern. Polizisten konnten schließlich einen tatverdächtigen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte, in einem Gartenbereich an der Lindenstraße stellen und vorläufig festnehmen. Bei der Absuche des Fluchtwegs wurden anschließend diverse alkoholische Getränke gefunden.

Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Delmenhorst am Mittwoch einen Haftbefehl.

Weitere Meldung:

Zwei Pedelecs wurden am Mittwoch vor einem Restaurant am Mühlendamm in Delmenhorst entwendet. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Geschädigten stellten ihre Räder um 20.15 Uhr auf einer Stellfläche vor dem Restaurant ab und sicherten diese mit einem Schloss. Als sie um 22 Uhr zum Stellplatz zurückkehrten, waren die Räder weg. Das Schloss lag zerschnitten auf dem Boden.

Bei den Rädern handelte es sich um weiße Pedelecs des Herstellers „Liqbike“. An beiden waren Körbe montiert und Packtaschen angebracht. Der Wert der Räder wurde mit ungefähr 3.500 Euro angegeben.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.