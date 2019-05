„Sim Panse“ & Co.: Vierter Poetry Slam in Ganderkesee

Ganderkesee – Poetry Slam – diese subversive Mischung aus Kunst und Unsinn, Klamauk und Kabarett steht allenthalben hoch im Kurs, da ist Ganderkesee keine Ausnahme: Das Kulturhaus Müller, Ring 24 in Ganderkesee, veranstaltet am Sonnabend, 18. Mai, ab 19.30 Uhr bereits seinen vierten „Slam“, einen Wettbewerb der Witzigkeit: Denn das Publikum entscheidet abschließend, wer den Abend gewinnt.

Die Moderation liegt dann abermals in den Händen der Bremer Poetry-Slam-Größen Simeon Buß (bekannt als „Sim Panse“), berichtet das Kulturhaus in seiner Ankündigung. Er ist unter anderem Landesmeister im Poetry Slam für Bremen und Niedersachsen. Ihm sekundiert Sebastian Butte, Moderator des „Slammer Filets“ in Bremen.

Die beiden bringen dieses Mal vier Redner mit: Sebastian Hahn (Papenburg) kommt ursprünglich aus Bremen und ist seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Slammer Niedersachsens, wovon zahlreiche Finalteilnahmen bei den jährlich stattfindenden Landesmeisterschaften im Poetry Slam zeugen. 2017 wurde der Humorist darüber hinaus inoffizieller Bremer Meister der Live-Literaten.

+ Lyrikerin auf der Bühne: Tanja Schwarz © Nau

Tanja Schwarz (Hannover) zieht das Publikum mit leisen Tönen in ihren Bann. Die Lyrikerin ist seit zwei Jahren Stammgast in der „Creme de la Creme“ der niedersächsischen Slam-Szene und nun auch erstmalig in Ganderkesee zu Gast, preist das Kulturhaus weiter an.

+ Trat schon im Fernsehen auf: Marten de Wall © Nau

Marten de Wall (Hamburg) sei „Poetry Slammer und Comedian in Personalunion“. Neben einer Reihe von Erfolgen in der Szene ist der Wahlhamburger einem größeren Publikum auch durch seine Auftritte beim NDR-Comedy-Contest, bei Nightwash und im Quatsch Comedy Club bekannt.

+ Tiefgang und Performance: Hannes Maaß © Nau

Hannes Maaß (Hamburg) vereint inhaltlichen Tiefgang mit Bühnenperformance. „Seine Texte gleichen fast kurzen Theaterstücken, die er auf der Bühne zelebriert und mit ihnen das Publikum in den Sog seiner Gedichte zieht“, heißt es in der Pressemitteilung. Gerrit Wilanek (Hameln) dürfe getrost als „Urgestein“ der Slamszene bezeichnet werden. Er tritt seit mehr als zehn Jahren als Künstler und Veranstalter in Erscheinung. Er hat bereits an den deutschsprachigen Meisterschaften teilgenommen.

Der Eintritt kostet mit Anmeldung bis Freitag, 17. Mai, 12 Uhr, unter Tel. 04222/806550 zehn Euro (für Schüler sechs Euro), Restkarten an der Abendkasse 12,50 Euro. Eine Anmeldung ist empfohlen, denn erfahrungsgemäß seien alle Plätze schnell vergeben, heißt es.