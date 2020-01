Kostüme, Kostüme und noch mehr Kostüme

13. Verkleidungs-Börse in Ganderkesee geht an den Start / Viele Neuteile aus Großspende

+ Jedes Kostüm wird vorher genau geprüft. Fotos: fra

Ganderkesee – Von ausgelassener Faschingsfreude ist momentan noch nichts zu spüren, eher von geschäftiger Betriebsamkeit: Der Raum in der ehemaligen Passage „Alte Eiche“ ist bis auf einige Kleiderständer sowie einen Tisch, einen Stuhl und eine Sitzbank unmöbliert. Die Wartenden auf der Sitzbank haben allesamt bunte Kostüme bei sich, die sie an diesem Abend bei der Kleiderbörse des Ganderkeseer Faschingsvereins (GGV) in Kommission geben wollen. Es ist der erste von fünf Tagen, an dem nicht mehr benötigte Kostüme aufgegeben werden können. Diese Einrichtung besteht inzwischen schon seit 13 Jahren. An dem langen Tisch sitzt Brigitte Ewalt und notiert konzentriert. Davor steht Christa Redieske und geht mit den Kunden die Ware durch, sucht nach Fehlern, fragt nach der Beschreibung. Lässt sich keine genau Kategorie zuordnen – Pirat, Polizist oder Cowboy etwa – lautet das Urteil: „Fantasie“.