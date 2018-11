Kontrolle und Hilfe gefordert

CDU-Bundestagsabgeordnete diskutiert über Entwicklungen im Friseurhandwerk

+ Austausch über die Zukunft des Friseurhandwerks: Karl-Otto Schöne, Astrid Grotelüschen, Ronald Kühn und Ulf Pingel (von links) in Ganderkesee. J Foto: Franitza

Ganderkesee - Der deutschen Wirtschaft geht es so gut wie schon lange nicht mehr – und auch das Handwerk vermeldet eine positive Entwicklung. Also alles eitel Sonnenschein? Wenn es nach Friseurmeister Karl-Otto Schöne aus Vechta, Leiter der Fachlehranstalt für Friseure und Kosmetiker in Oldenburg, geht, ganz und gar nicht. In Ganderkesee klagte er der CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen das Leid der Branche. Einfache oder gar schnelle Lösungen seien nicht zu erwarten, dämpfte die Parlamentarierin die Erwartungen an die Politik.