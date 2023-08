Katze von 80 Zecken befreit: Tierheim sucht neuen „Dosenöffner“

Von: Dierk Rohdenburg

Hat 80 Zecken überlebt: „Cedric“. © Tierheim

80 Zecken steckten in „Cedric“, einer Katze, die mittlerweile ein vorübergehendes Zuhause im Tierheim Bergedorf (Gemeinde Ganderkesee) gefunden hat. Nun ist das Tier vermittelbar.

„Hallo liebe Menschen da draußen! Ich bin der ,Cedric´ und werde leider immer wieder übersehen“, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite des Tierheims in der Nähe von Bremen. „Ich habe weder ein besonders schönes Aussehen, noch bin ich ein Kitten. Ich gebe mir solche Mühe, mit allen zu schmusen und auf die Menschen zuzugehen, aber von den meisten werde ich ignoriert. Was habe ich nur an mir, das keiner mich mag.“

80 Zecken im Körper einer Katze

Das Tierheim berichtet, dass „Cedric“ als Fundtier sehr schwach war. Man habe sage und schreibe 80 Zecken aus dem Körper gezogen. Die Katze litt unter Blutarmut und es stand zu befürchten, dass sie Diabetis hat.



„Diese beiden Dinge konnte ich zum Glück überwinden, aber nun kam das nächste Übel“, lässt das Tierheim die Katze sprechen. „Ihr Menschen nennt es Harnsteine. Da ich spezielles Futter benötige, sitze ich zurzeit separiert von den anderen Katzen. Und jetzt will mich vermutlich erst recht niemand adoptieren. Dabei ist das alles nicht so schlimm, es ist nicht ansteckend und ich brauche lediglich spezielles Urinary-Futter.“

Vielleicht findet sich ja ein neuer Besitzer

„Cedric“ ist etwa drei Jahre alt. Er versteht sich auch mit anderen ruhigen Katzen und ist sehr menschenbezogen. „Ich suche dringend meinen Sofaplatz, wo man mich nimmt, wie ich bin. Lediglich hochgenommen werde ich nicht gerne, generell finde ich es nicht schön, zu etwas gezwungen zu werden. Aber wenn man mich machen lässt, bin ich ein echtes Goldstück! Das würden alle Dosenöffner im Tierheim sicherlich bezeugen.“

Unabhängig, ob sich ein Besitzer findet, bittet das Tierheim um Spenden.

Benötigt werden Nass- und Trockenfutter gegen Harnsteine. „Vielleicht hat das ja noch jemand von euch Zuhause und benötigt es nicht mehr“, heißt es auf der Homepage. Die Daten:

Vereinigte Volksbank eG

DE30 2806 2249 6201 4811 00

GENODEF1HUD

Verwendungszweck: „Spende“

PayPal.Me/TierheimBergedorf