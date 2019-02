„Jetzt muss sich Werder melden“

Ganderkesee/Bremen - Der kleine Videoclip, den Isabel Biernat auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht hat, ist gerade mal eine Minute lang. Er zeigt sie beim Singen, während sie sich auf dem Klavier begleitet. Mehr als 75 000 Mal ist er innerhalb von zwei Wochen aufgerufen worden. „Danke für die Gänsehaut!“, schreibt einer der Zuschauer, „lebenslang grün-weiß“. Die musikbegabte 22-jährige Krankenschwester aus Ganderkesee hat eine Hymne für „ihren“ Fußballverein geschrieben: den SV Werder Bremen.

„Werderfan und fußballbegeistert war ich eigentlich schon immer“, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Zuhause schauen wir unglaublich gerne zusammen die Spiele.“ Besonders groß sei die Freude natürlich, wenn es zu einem Heimspiel ins Weserstadion geht. „Wenn die Mannschaft einläuft - das ist ein unglaublicher Moment.“

Zunächst hatte sie die Aufnahme in einer Werder Fan-Gruppe im Internet hochgeladen - die Kritik sei durch die Bank positiv gewesen, erinnert sie sich. Daher habe sie sich entschieden, die Aufnahme auch noch auf ihr Facebook-Profil hochzuladen. Auch hier waren die Zuschauer voll des Lobes. „Negative Kritik kam wenig, und wenn, dann vor allem von Fans anderer Vereine“, sagt sie gelassen, „aber ich kann gut damit umgehen.“ Mit 200 „Views“ habe sie gerechnet - inzwischen sind es viel mehr, als Zuschauer in das Bremer Stadion passen.

Geplant war der Song allerdings nicht, blickt sie zurück. Sie hatte eines Tages eine Idee für den Text und habe sich dann „einfach ans Klavier gesetzt“, sagt die junge Frau und schmunzelt. Alsbald hatte sie eine Akkordfolge, die dazu passte und dem Ganzen einen Hymnencharakter verlieh. Ihr musikalisches Talent kommt nicht ganz von ungefähr: So war sie auf der Schule in Ganderkesee etwa in einer Musikklasse (Saxofon) und hat zudem mit einer Freundin nebenbei Musik gemacht. Zusammen sind sie sogar auf Hochzeiten aufgetreten. Dann habe sie sich aber letztlich gegen den Musikerberuf und für eine Ausbildung entschieden: „Es ist schwer, in der Branche erfolgreich zu sein“, zeigt sie sich realistisch.

Singen ist aber weiterhin eines ihrer Hobbys. Das Klavierspielen hat sie sich selbst beigebracht. Ihre Komposition habe ihr auf Anhieb gefallen, erzählt sie weiter: „Ich war ganz stolz.“ Dann hat sie es einfach mit dem Handy aufgenommen und zunächst ihrem Freund Göran Abel und dann ihren beiden Familien gezeigt. Die waren begeistert, und haben sie ermuntert, das Lied zu veröffentlichen, sagt Biernat. Mit so viel Unterstützung hinter sich hat sie das Video dann erstmals breit im Internet präsentiert. Dass sie letztlich so viel Aufmerksamkeit erregt hat - damit habe sie nicht gerechnet, sagt sie. „Das war auch gar nicht der Anspruch - ich wollte den Werderfans einfach eine Freude machen.“ Und das ist ihr ganz offensichtlich auch gelungen.

Ihre Hymne an die Grün-Weißen einmal in Bremen im Stadion zu hören - in der vollen, bisher nicht veröffentlichten Version von zwei Minuten Länge - das wäre natürlich ein Traum. „Jetzt müsste sich nur noch Werder melden“, sagt die Musikerin und lächelt, „sie müssten davon wissen.“ Es aber vor Zehntausenden live zu singen ... „ich weiß nicht, ob ich das könnte, das wäre schon was ganz anderes“, räumt sie offen ein. Gleichwohl: „Es ist aber schön, dass die Leute mir das zutrauen.“ Ob sie nach den vielen positiven Rückmeldungen einen weiteren Werder-Song plant? Die 22-Jährige schüttelt den Kopf. „Nein, das war es erst einmal!“ Vielleicht werde sie das Lied irgendwann in voller Länge veröffentlichen. fra